Allerta Protezione civile: torna Burian con neve e venti di burrasca

ANCONA – Burian atto secondo: il freddo torna sulle Marche con la neve, forse, fino in riva al mare.La Protezione civile regionale delle Marche h diramato un allerta meteo per l’arrivo della neve accompagnata da venti di burrasca. L’allerta è valido dalla mezzanotte tra martedì e mercoledi per le 24 ore successive e prevede, nelle zone costiere, nevicate deboli (fino a 20 cm) al di sopra dei 200 metri slm, ma con possibilità che la neve si affacci fino alle quote più basse. Per l’entroterra, invece, sono previste nevicate deboli al di sotto a 500 metri slm e moderate (20-60 cm) al di sopra. Su tutta la regione soffieranno venti da nord est con raffiche fino a “burrasca forte” (76-87 km/h).