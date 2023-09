Mezzogiorno, squillano i cellulari: è il test Alert-it ma non tutti lo sanno e qualcuno si preoccupa. Ecco come funziona

ANCONA - Scocca mezzogiorno e all'improvviso squillano tutti i cellulari delle Marche. Con un rumore strano, mai sentito prima. Non è un film, e, per fortuna, non è successo nulla di grave. È il primo test, nelle Marche, del sistema di allertamento Alert-it della Protezione civile, che verrà utilizzato poi in caso di reali emeregenze relative a calaimità naturali. Non tutti, però, lo sapevano e a mezzogiorno qalcuno si è anche preoccupato. Attimi di smarrimento nei negozi e engli uffici pubblici, con le domande che si sono rincorse sulle chat. "Cos'è questa cosa?", "Perchè fa questo suono strano?", "Cose'è successo?". Niente, stavolta, prova riuscita.

Come funziona

L’sms viene programmato a Roma, dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Una volta individuata l’area, o le aree, dove si sta verificando la calamità, il messaggio viaggia attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può riceverlo. «Si tratta di una notifica accompagnata da una suoneria particolare - spiega il direttore della protezione civile Marche, Stefano Stefoni -, una volta ricevuto e validato il messaggio, smetterà di suonare». In futuro (non è ancora stata fissata la data di attivazione del servizio, ma sarà nel 2024) riporterà l’entità dell’allarme e «alcune indicazioni in sintesi sul comportamento da mettere in atto» specifica Stefoni. It-Alert si attiverà in concomitanza di eventi calamitosi di grande rilevanza: maremoti, collassi di dighe, attività vulcaniche, incidenti nucleari o di forte inquinamento oltre che meteo estremo.