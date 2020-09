Allarme Coronavirus anche nelle Marche: sette ricoverati in più, quattro in Terapia intensiva

ANCONA - Covid, allarme sempre più forte anche nelle Marche: sono infatti saliti da 22 a 29 i ricoverati per coronavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione: 12 ad Ancona (erano 8) di cui dieci in Malattie infettive, uno in Clinica pediatrica e uno in Terapia intensiva; cinque a Pesaro (due in Malattie infettive; salgono da uno a tre in Terapia intensiva), dieci in malattie infettive a Fermo (8) e due nuovi ricoverati in Semi intensiva a San Benedetto del Tronto. Lo comunica il Gores. In calo nell'ultima giornata invece i positivi in isolamento domiciliare (da 738 a 733) e gli isolati in casa per contatti con contagiati (da 2.421 a 2.294) mentre aumentano i guariti (da 6.151 a 6.154). Restano 18 gli ospiti di strutture territoriali (tutte nella Rsa di Campofilone nel Fermano).

LEGGI ANCHE:

Coronavirus in Italia, oltre 50mila positivi. Oggi 16 morti e 1.494 casi in più, boom in Campania

Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA