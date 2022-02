Alberta Ferretti veste la Ypsilon, il logo griffato Morosini. La Lancia ibrida parla marchignolo. La stilista: «Una cosa bella per le donne»

CATTOLICA - Italianità, eleganza e attenzione all’ambiente. Sono questi i valori condivisi da Stellantis e Alberta Ferretti, i due brand che hanno dato vita alla collaborazione concretizzatasi nell’ultima versione della Lancia Ypsilon, immessa sul mercato nei giorni scorsi. «Mi è stato proposto più volte, in passato, di disegnare gli interni di auto o yacht di lusso, ma ho sempre rifiutato», ma «questa volta ho pensato che avrei fatto una cosa bella per le donne e mi sono convinta».

Al lancio sono già seguiti i video spot con l’attrice Cristiana Capotondi, in cui appare anche la stilista nativa di Gradara, cresciuta nella sartoria di famiglia a Cattolica e oggi vero patrimonio della moda italiana con Aeffe Spa, fondata nel 1988, capace di fatturare nel 2021 ben 324 milioni di euro: una delle 5 sedi è a San Giovanni in Marignano, tra Cattolica e Tavullia. La stilista ha spiegato così le sue emozioni: «Mi piace vedere i miei abiti sulle persone che incontro per la strada. E l’idea di trovare donne al volante di un’auto a cui ho collaborato anche io mi gratifica molto». Lo stesso «orgoglio» che non ha celato Marco Morosini, il vulcanico designer-imprenditore pesarese, che ha disegnato il monogramma AF che impreziosisce anche la livrea di questa versione speciale di casa Lancia.



«Sarà l’abito più elegante da indossare ogni mattina nel traffico» ha commentato Luca Napolitano Ceo di Lancia, ricordando che «la Ypsilon è la macchina più venduta nel suo segmento, la seconda in assoluto dopo Fiat Panda. E pensiamo di poter dire senza sbagliarci che è la fashion city car per eccellenza, la più amata dalle donne. Per le dimensioni, per lo spazio e ora anche per la motorizzazione solo che ben si sposa con il pragmatismo femminile perché permette di circolare gratis nelle Ztl, non pagare il parcheggio e avere anche qualche agevolazione fiscale». La Lancia Ypsilon Alberta Ferretti avrà un solo motore ibrido (1.0 FireFly 70 CV Start&Stop) e un solo colore, l’esclusivo Grigio Alberta Ferretti, creato appositamente per questa nuova serie speciale di casa Lancia che, grazie ad un trattamento specifico della vernice, crea un effetto iridescente, facendo emergere i punti di luce rosa celati nella carrozzeria ed esaltandone eleganza e bellezza al femminile. Il tutto «per dare alle ragazze di tutte le età che la guideranno l’abito più elegante da indossare ogni mattina nel traffico», ha spiegato quindi Luca Napolitano Ceo di Lancia.



«La Ypsilon è la macchina più venduta nel suo segmento, la seconda in assoluto dopo Fiat Panda. E pensiamo di poter dire senza sbagliarci che è la fashion city car per eccellenza, la più amata dalle donne».



© RIPRODUZIONE RISERVATA