Sono 11 i morti per il virus oggi nelle Marche. C'è anche una donna di 56 anni /La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Sono 11 i morti per coronavirus nelle Marche. Il dato lo ha comunicato oggi pomeriggio, 10 aprile 2021, il Gores. Dall'inizio della pandemia nella nostra regione si sono registrate 2771 vittime causate dal Covid, tra loro anche una donna di 56 anni di Pesaro. E se per quanto riguarda i contagi le Marche iniziano a intravvedere numeri e incidenza da zona gialla, il dato dei decessi resta ancora su livelli preoccupanti. Era successo così anche nella prima ondata della pandemia, un anno fa: per veder rallentare la crescita dei morti ci vuole maggior tempo.

Ultimo aggiornamento: 17:54

