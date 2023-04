ANCONA - Il decollo - con ritardo - dei voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli. Inizialmente previsto per il 1° luglio, l’avvio delle tre rotte domestiche dal Sanzio mancherà la sua prima deadline, ma la strada è tracciata: «A giugno è previsto il bando (dell’Enac, ndr) per individuare i vettori che si occuperanno dei voli di continuità e dal 1° ottobre dovremmo avere la misura applicata sulle tratte».

APPROFONDIMENTI STATI GENERALI Turismo, record da migliorare nelle Marche: «Adesso puntiamo al +10% ma l'anteprima di Pasqua ci fa sperare»



La visita



Ad aggiornare il cronoprogramma ci ha pensato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ieri nelle Marche insieme al collega Edoardo Rixi e al gotha regionale - governatore Francesco Acquaroli in testa - per un sopralluogo nel polo intermodale aeroporto-interporto-porto. Prima tappa al Sanzio, seguita a ruota dalla visita all’infrastruttura logistica di via Coppetella a Jesi. La chiusura del cerchio, questa mattina, al porto di Ancona. Bignami raggiunge per primo, puntualissimo, il terminal Arrivi dell’aeroporto e sembra subito di casa: «Mia moglie è di Senigallia e da queste parti ci veniamo spesso. Mia figlia vuole andare sempre nello zoo che sta qui vicino». E dimostra preparazione sulla complessa situazione infrastrutturale delle Marche: «Studio, non per niente mi chiamo Bignami», scherza.

A stretto giro arriva Acquaroli e, con una mezz’ora accademica di ritardo, Rixi, accolto dal collega di dicastero con una battuta: «Sei venuto in nave?», con riferimento alla nota esperienza dell’alleato di governo sui porti. Stesso ministero, due partiti diversi: Bignami targato Fratelli d’Italia, Rixi Lega. Ma insieme nelle Marche per sottolineare ancora una volta che l’asse Ancona-Roma c’è ed è saldo. E sul capitolo infrastrutture, tallone d’Achille del nostro territorio, non si può sbagliare.

«Andremo a gara a giugno - dettaglia ancora Bignami sui voli di continuità - per individuare chi gestirà gli slot e le tratte per i prossimi tre anni. Credo che questo sia significativo in uno scalo che ha già raggiunto i livelli pre Covid, ossia 500mila passeggeri e 9mila tonnellate di cargo». La copertura finanziaria dell’operazione è garantita da Governo e Regione: 14,1 milioni tra il 2023 e il 2025 da Palazzo Chigi e 9,5 milioni da Palazzo Raffaello. Ma di volare verso i tre hub nazionali già in estate ormai non se ne parla. «Le Marche sono isolate sul fronte dei collegamenti - osserva Rixi - tanto che hanno ottenuto una misura, quella della continuità territoriale, che normalmente viene riservata alle isole. Il Mit è intenzionato a cambiare la percezione che il paese ha di questa regione».



Il golfo



E il discorso non vale solo per il Sanzio. «L’idea per il porto di Ancona è quella di investire su un ampliamento per rilanciarlo - prosegue il viceministro, riferendosi alla penisola da 270 milioni di euro per spostare più a largo l’attracco dei traghetti e alle opere per raddoppiare gli spazi di Fincantieri - anche in considerazione del fatto che, quando terminerà la guerra in Ucraina, ci sarà un aumento dei traffici soprattutto da e verso la zona dei Balcani e dell’Est Europa. Prevediamo anche un nuovo Prg portuale per consentire allo scalo di svilupparsi ulteriormente». La palla passa di nuovo a Bignami per un ultimo aggiornamento: «Proprio in queste ore è stato sbloccato dal Mase l’ultimo miglio per il collegamento del porto con l’interporto: contiamo di fare il bando per giugno e di partire a marzo con cantierizzazione, con una prospettiva quadriennale per vedere finalmente l’opera completata». Avanti si vada.