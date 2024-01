ANCONA - Un finale annunciato. L’Enac, in applicazione delle regole del bando con cui sono stati affidati i voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli, comminerà ad Aeroitalia le sanzioni previste per le cancellazioni dei voli che, nel mese di dicembre, hanno superato il 2% tollerabile per motivi direttamente imputabili al vettore in un anno. La rendicontazione scatta a 45 giorni dalla conclusione del mese, dunque le penali saranno comunicate alla compagnia a metà febbraio.

APPROFONDIMENTI GLI SVILUPPI Dalla fiera del turismo al decreto contro Atim: un intreccio di scadenze per la prossima stagione nelle Marche L'INCHIESTA DEL CORRIERE ADRIATICO Come rilanciare le rotte del Sanzio? «I voli per Milano, Roma e Napoli integrati nella filiera del turismo» LE CRITICITA' Caso Aeroitalia, siamo davvero condannati ai disservizi fino a ottobre? IL CASO Roma, Milano e Napoli: c'è una exit strategy per il dopo-Aeroitalia. Contatti con SkyAlps

Come funziona

Nel bando si specifica che «il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili e un conguaglio finale al termine di ciascun anno». E l’acconto mensile per dicembre sarà decisamente più leggero: da una prima stima, infatti, i collegamenti saltati a dicembre sarebbero 35, su un totale di 290 da operare. Parliamo dunque del 12% di voli cancellati: non una buona media. Di questi, l’Ente nazionale per l’aviazione civile dovrà stabilire quanti siano direttamente imputabili ad Aeroitalia e quali dovuti a cause di forza maggiore per decidere di quanto sarà la penale. È il bando stesso a spiegare come: «In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella Convenzione - si legge nel documento - l’Enac ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a seconda del numero delle violazioni commesse».

Le compensazioni finanziari

Oltre il limite del 2% di cancellazioni non dovute a cause di forza maggiore, «il vettore dovrà corrispondere all’Enac, a titolo di penale, la somma di 3mila euro per ogni cancellazione. L’Enac, inoltre, procederà a una riduzione dell’importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale di Ancona». Le compensazioni finanziarie massime alla base del bando di gara sui voli di continuità territoriale erano state fissate a 5.546.438 euro per la rotazione Ancona-Roma Fiumicino, a 9.467.117 euro per quella tra Ancona e Milano Linate ed a 5.234.234 euro per quella che collega Ancona a Napoli. «L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell’importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria», spiega ancora il bando. Ma non basta: al vettore sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di trasporto aereo. E quindi le penali scatteranno anche per i ritardi che hanno costellato le attività di Aeroitalia sulle rotte della continuità territoriale dalle Marche nel mese nero di dicembre, quando i problemi tecnici ad un aeromobile hanno rivoluzionato in negativo la programmazione.

La normativa comunitaria

Secondo le regole stabilite dall’Unione europea - e riportate sul sito dell’Enac - «per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 chilometri si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore». Dunque sono parecchi i collegamenti verso Roma, Milano e Napoli operati a dicembre che rientrano in questo gruppo. E considerando che anche gennaio non è partito con il piede giusto - per usare un eufemismo - il copione pare destinato a ripetersi.