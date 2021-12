Capodanno a Parigi? Dalle Marche adesso è più facile con la rotta speciale andata e ritorno dall'aeroporto Sanzio

ANCONA - Capodanno a Parigi? Dalle Marche adesso è più facile con l'andata e ritorno dall'aeroporto Sanzio: partenza il 31/12 e rientro il 04/01 per la tratta speciale Ancona – Parigi Orly pensata per Capodanno da Vueling.

Dopo il collegamento dell’aeroporto di Ancona con Barcellona nel periodo estivo, Vueling, la compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), annuncia il collegamento per Capodanno con la capitale francese, meta prediletta per trascorrere un Capodanno romantico, divertente e frizzante, in coppia così come in famiglia. Si parte da Ancona alle ore 15.00 del 31 dicembre per arrivare a Parigi Orly alle ore 17.00, con rientro dalla capitale francese il giorno 04 gennaio alle ore 12.20 e arrivo ad Ancona alle 14.20.

