ANCONA - L’aeroporto Sanzio snodo e moltiplicatore di presenze turistiche. Si scrive incoming, si traduce in flussi provenienti da altri paesi. Vuol dire ricevere e fare accoglienza. La formula è semplice e diretta: più voli, più possibilità di intercettare lo straniero, e non solo.

E via, a cominciare da Parigi, in partenza dal 27 maggio, con rotta sull’aeroporto Charles De Gaulle, il martedì e il sabato fino al 7 ottobre, per poi spostarsi sul giovedì e la domenica dal 12 ottobre al 5 novembre. Un collegamento che sarà garantito da Volotea fino a tutto il 2024. Tra le altre rotte, sono già operative quelle verso Monaco con Lufthansa, volo giornaliero; Bruxelles Charleroi, che passerà da due rotazioni a settimana a tre, il martedì, il giovedì e il sabato, con Ryanair; Bucarest, che cambia giorni, il mercoledì e la domenica; Tirana, collegata sia da Wizz Air che da Albawings. Per Cracovia e Düsseldorf, entrambe operate da Ryanair, si partirà dal 28 marzo con due frequenze settimanali, martedì e sabato.

Londra, con la programmazione estiva, sarà raggiungibile anche con Easy Jet, destinazione Gatwick, dal 3 luglio al 27 ottobre il lunedì e il venerdì, oltre che con Ryanair, già operativo verso Stansted. C’è poi il pacchetto delle destinazioni domestiche. Catania, attualmente raggiungibile con Volotea, dal 27 marzo al 27 ottobre sarà collegata ad Ancona anche dalla low cost irlandese Ryanair: lunedì, mercoledì e venerdì.

Oltre a Catania, Volotea garantirà i collegamenti per Palermo, dal 22 marzo il mercoledì, venerdì e domenica; per Olbia, dal 27 maggio al 24 giugno il martedì e il sabato, mentre dal 27 giugno al 1° settembre si passerà al mercoledì e al venerdì; per Cagliari, dal 27 maggio, ogni martedì e sabato. A luglio, scatteranno poi i tre voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli. Quello per Fiumicino avrà due rotazioni giornaliere, come Linate, ma solo dal lunedì al venerdì, nel weekend ne è prevista una sola. E ancora, il collegamento Ancona-Napoli che sarà operativo con una rotazione giornaliera.