Cda dell'aeroporto, Gitto si è dimesso al suo posto Brandoni: l’ex sindaco di Falconara rappresenta la Regione

ANCONA - Il cambio è avvenuto lo scorso 30 aprile ma ancora non è stato comunicato né dal Cda della società che gestisce l’aeroporto Sanzio e tantomeno dalla Regione Marche che oggi detiene l’8,5% delle quote dello scalo.

Il presidente di Anconambiente Antonio Gitto il 31 marzo ha rassegnato le dimissioni da consigliere del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della giunta regionale e il mese successivo al suo posto è stato nominato l’ex sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni. Un incarico che ancora non è stato ufficializzato, tanto che nel sito del Sanzio sotto la voce “Amministrazione trasparente”, il nome di Gitto compare ancora nella schermata dedicata ai vertici societari, con incarico affidato il 13 settembre 2019, compenso 6mila euro all’anno. Assieme a lui il presidente del Cda Hamish Nihal Malcolm De Run (60mila euro annui) e il direttore generale Carmine Bassetti, 190mila euro annui fino al 30 settembre 2022. Gli amministratori - secondo lo statuto di ex Aerdorica - restano in carico per un periodo non superiore a tre esercizi, «sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica». In questo caso, per De Run e Brandoni la data è il 31 dicembre di quest’anno. Il collegio sindacale invece si compone di tre sindaci effettivi - Emanuele Palanga, Paolo Mezzogori e Stefania Servalli - più due sindaci supplenti (Cristina Lunazzi e Marco Ferretti). Tutti resteranno in carica fino all’assemblea in cui si approverà il bilancio relativo al 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA