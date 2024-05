Disabilità e salute mentale, Mastrovincenzo (Pd): «Necessari adeguamenti tariffari nei servizi»

«Sugli adeguamenti tariffari dei servizi per disabilità e salute mentale: la giunta Acquaroli ascolti l'appello delle organizzazioni del settore». A scriverlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che interviene su un argomento delicatissimo e molto sensibile. «Nonostante gli aumenti contrattuali stabiliti dal Ccnl di settore, - ricorda l'esponente dem - da anni le tariffe per i servizi che riguardano la disabilità e la salute mentale nelle Marche non sono state più adeguate, mentre l'inflazione continua a crescere in modo costante».

Mastrovincenzo ha depositato un'interrogazione «per sollecitare un provvedimento indispensabile e ormai improcrastinabile che consenta di ripagare i costi di gestione delle strutture, di garantire un lavoro dignitoso agli operatori ed assicurare assistenza e cure adeguate per le persone più fragili».

«Le organizzazioni e le cooperative del settore socioassistenziale e sociosanitario delle Marche - sottlinea il consigliere regionale del Pd - hanno più volte ribadito alla Giunta regionale le loro preoccupazioni e le difficoltà sulla sostenibilità dei servizi: nonostante le assicurazioni ricevute dal presidente Acquaroli e dall'assessore Saltamartini, non c'è stato alcun impegno concreto per modificare questa situazione».

«Il tempo per tradurre le promesse in atti concreti è ormai ampiamente scaduto: la Giunta regionale si attivi al più presto per evitare un altro drammatico colpo al sistema dei servizi sociosanitari delle Marche, già in fortissima difficoltà e totalmente dimenticato dall'Amministrazione di destra che governa la nostra regione».