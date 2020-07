Accessi al pronto soccorso tallone d’Achille sanitario. Al top le cure domiciliari

ANCONA - Dai tempi di attesa al pronto soccorso, alla durata dei ricoveri, alla capacità di prendere in carico i pazienti con patologie croniche, senza ricorrere all’ospedalizzazione, ai vaccini, agli screening oncologici: sono 300 gli indicatori che valutano le performance della sanità marchigiana prima dell’esplosione della pandemia, nel dossier del laboratorio MeS - Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nelle Marche la situazione è stata inquadrata attraverso bersagli che dal rosso al verde scuro indicano le situazioni ancora indietro dal punto di vista organizzativo e quelle maggiormente performanti, come il servizio delle cure domiciliari. È questo l’unico vero fiore all’occhiello in regione che ha centrato lo standard richiesto.

Bene anche l’assistenza delle cronicità, il rispetto dei tempi di attesa in chirurgia oncologica, i trattamenti oncologici, la Pediatria e l’integrazione ospedale-territorio. Tra i servizi nel settore arancione, quindi da migliorare ci sono l’appropriatezza diagnostica, la sicurezza sul lavoro e l’emergenza-urgenza. Rapportando i dati con le regioni prese come riferimento per l’indagine, il pronto soccorso rappresenta per tanti versi la cartina di tornasole del buon funzionamento del sistema: sembra essersi, almeno in parte, arrestata la dilatazione dei tempi di attesa che aveva caratterizzato le valutazioni degli scorsi anni, per quanto le differenze regionali restino marcate. La percentuale di accessi al pronto soccorso con codice giallo visitati entro 30 minuti varia dal 48% cento delle Marche al 93% della provincia autonoma di Trento. La copertura vaccinale resta all’interno dell’area gialla, quindi da perfezionare, la copertura vaccinale, l’appropriatezza chirurgica e medica, il costo sanitario.

L’indagine ha anche approfondito i punti di forza e i talloni di Achille delle Aziende ospedaliere di Ancona e Marche Nord. Ospedali Riuniti (Torrette) svetta per la diagnostica e gli interventi nelle fratture del femore e nella parte oncologia, ma anche nei ricoveri in chirurgia, come nei parti operativi, nei cesarei e nei codici gialli visitati al pronto soccorso entro 30 minuti. Molto da lavorare sui codici verdi per le visite entro un’ora e sui non ricoverati entro le 4 ore. Marche Nord (Pesaro) va benissimo nei tempi massimi di attesa per chirurgia oncologica, per le fratture al femore e i ricoveri in chirurgia, bene sulla parte oncologica relativa al tumore alla mammella e da migliorare sugli accessi al pronto soccorso ricoverati entro un ora, sui codici verdi (non ricoverati entro le 4 ore, con visita entro un’ora) e infine sui gialli con visita entro 30 minuti. I risultati del report comunque mostrano anche come i sistemi regionali siano sempre più capaci di prendere in carico sul territorio, senza dover ricorrere all’ospedale, i malati meno gravi e, in particolare modo, quelli cronici.

Quando si può focalizzare sui casi cosiddetti “acuti” e sull’alta complessità, l’offerta ospedaliera migliora, sia nella gestione dei percorsi interni, sia nella capacità delle strutture di essere nodi di percorsi assistenziali trasversali, come quello oncologico, per portare un esempio. Poi è arrivata la pandemia a cambiare le carte in tavola e anche il sistema sanitario delle Marche si è trovata a fare un ulteriore sforzo per riattivare in sicurezza e in tempi rapidissimi i servizi e per rispondere ai bisogni rimasti inespressi o insoddisfatti durante i mesi del lockdown. Una strada segnata che non potrà essere ignorata.

