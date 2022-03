L'imprenditrice Roberta Fileni: «Le madri di figli maschi insegnino a cambiare»

Ho visto cambiare tante cose negli anni, di sicuro alcune questioni che riguardano il ruolo della donna oggi vengono affrontate diversamente rispetto ai tempi in cui andavo a scuola e molte cose si davano per scontate. Prima di tutto però debbo dire che negli anni ho assunto una forte consapevolezza: le persone hanno un loro valore che va rispettato ed esaltato indipendentemente dal fatto di essere un uomo o una donna. Questa affermazione del singolo valore di una persona deve progredire sempre più liberamente. Se guardo indietro nel tempo posso dire che ho visto tanti progressi, tanti riconoscimenti per le donne. È giusto però dire che le giovani donne di oggi lottano tuttora per abbattere le limitazioni che vengono da un sistema culturale, familiare, lavorativo che è ancora troppo basato sugli uomini. Nella mia vita sociale, nell’essere una cittadina che vive in mezzo agli altri, ritengo che le donne non debbano mai smettere di chiedere un cambiamento utilizzando tutti quegli strumenti sociali e culturali che favoriscono la loro crescita. Per questo sono favorevole alle quote rosa e a tutte le politiche che dimostrano attenzione verso i diritti delle donne. Andando più sul personale, sul mio percorso di donna, debbo dire che sono stata una donna fortunata. Come donna imprenditrice posso contare su tanti aiuti ed ho dei privilegi che tante altre donne non hanno ma non è stato mai facile vivere in un contesto molto maschile che è quello delle aziende. Mi verrebbe da dire che lavorando in mezzo a tanti uomini spesso sono stata costretta a ruoli maschili anche se nel tempo ho potuto introdurre una politica più attenta rispetto alle esigenze delle donne lavoratrici. Vorrei però parlare dei grandi cambiamenti che possiamo invece introdurre come madri, soprattutto noi madri di figli maschi. Con mio figlio ho fatto e sto facendo molto perché sin da piccolo si potesse confrontare con una mentalità più aperta verso il mondo femminile. È un lavoro importante, quotidiano, una vera e propria pedagogia che noi mamme dobbiamo portare avanti per quel cambiamento naturale che è necessario per il progresso del ruolo femminile nella società.

*Gruppo Fileni

© RIPRODUZIONE RISERVATA