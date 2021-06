Covid-free, aumentano nelle Marche i borghi senza positivi al virus che resiste nei capoluogo: sono 79, da nord a sud ecco quali sono

ANCONA Le Marche sempre più Covid free, con i Comuni - specialmente i più piccoli - che si liberano dal virus e diventando isole fuori dall’incubo del virus. Sono 79 i paesi che hanno zero positivi, qualcuno ancora è registrato nel sito della Regione con meno di cinque persone in quarantena ma sostanzialmente tutte le cinque province marchigiane hanno aumentato il numero dei borghi dove non c’è traccia del Coronavirus. Anche nei capoluoghi la situazione sta rientrando.



I dati

Ad Ancona per esempio i positivi sono 61 e 128 i residenti in quarantena, ad Ascoli 56 casi di Covid e 161 quarantene, a Fermo 19 positivi e 30 in quarantena, a Macerata 48 positivi e 105 isolati a casa e a Pesaro 34 positivi e 153 persone in regime di quarantena. Nei territori invece i Comune Covid free si estendono a macchia d’olio. Nel Pesarese sono 22 i paesi con zero positivi tra cui San Lorenzo in Campo, Frontino, Apecchio, Piandimeleto. In provincia di Macerata sono invece 17 con Sarnano, Ussita, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Poggio San Vicino. Otto invece i Comuni Covid free nell’Ascolano tra cui Arquata del Tronto, Cupra Marittima, Palmiano e Cossignano.



Nel territorio

In provincia di Fermo 17 paesi liberi dal virus con Amandola, Pedaso, Campofilone, Ponzano, Francavilla d’Ete e Ortezzano. Infine in provincia di Ancona sono 15 i paesi free come Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Maiolati Spontini, Sirolo, Staffolo e Serra San Quirico. «I dati migliorano e continueranno a migliorare. È possibile che ci sia una circolazione del virus in coloro che non sono vaccinati, ma comunque sono soggetti più giovani e resistono meglio a eventuali infezioni. Poi potrebbe capitare come nel Regno Unito, dove la variante indiana sta determinando un modestissimo - per questo non dobbiamo minimamente preoccuparci - incremento dei contagi. Ma positività non significa malattia». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha specificato: «Qualcuno positivo può esserci anche con la seconda dose di vaccino anti-Covid, ma positività non significa malattia. La vaccinazione garantisce che non ci sia una forma grave della malattia». Al momento nelle Marche non sono stati evidenziati nuovi focolai. «Con il periodo estivo - ha precisato Sileri - avremo i tre quarti della popolazione vaccinata: la stragrande maggioranza con la prima e la seconda dose, una piccola quota che ancora sta completando la seconda dose e la popolazione tardo adolescenziale in fase di completamento. Dunque se tutto rimane così, la situazione non potrà essere come quella dello scorso anno perché la popolazione è protetta».



