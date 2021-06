Coronavirus, il dato del sollievo nel primo giorno di zona bianca. Neanche un caso positivo nelle Marche / Il contagio nelle regioni

ANCONA - Così bello da non crederci. Emergenza Covid, neanche un nuovo caso positivo nelle Marche nelle ultime 24 ore. Vero che come capita spesso la domenica vengono analizzati meno tamponi ma lo "zero" assoluto vale tanta fiducia, tanta speranza e anche tanto morale.

Ma ecco nel dettaglio dati del bollettino di questa mattina, lunedì 21 giugno 2021: nelle ultime 24 ore sono stati testati 812 tamponi: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0%).

Ultimo aggiornamento: 10:20

