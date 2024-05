ANCONA La sanità marchigiana vittima di criminali informatici. È stato un attacco hacker all’origine dell’anomalia che ha portato alla sospensione del Centro unico di prenotazione questi ultimi due giorni. A dare la notizia è la Regione, che rassicura: «Da una prima analisi, l’attacco risulterebbe limitato ai programmi applicativi del solo Cup. I dati archiviati nel sistema non hanno subito alcuna violazione». Tradotto: l’intrusione è stata bloccata in tempo e i cyberpirati non si trasformeranno in predoni di dati medici sensibili. Sul mercato nero, possono avere addirittura un prezzo più alto dei dati segreti di una carta di credito.

Quando torna operativo

Dalla nota risulta inoltre che «la maggior parte delle funzioni è stata ripristinata, ma la piena attività sarà raggiunta solo nella mattinata di giovedì 23 maggio». Sul piano tecnico, la Regione ricorda che «il Cup è stato dato in appalto in seguito a gara nel 2019 alla Gpi, società che ne cura la gestione informatica e sta lavorando con la collaborazione fattiva dei tecnici regionali». Pertanto, «le direzioni degli enti del servizio sanitario regionale sono costantemente informate delle attività di ripristino attraverso il coinvolgimento dei tecnici dei sistemi informativi dei singoli enti». Intanto, con i problemi «parzialmente risolti» del Cup si prospetta un’altra giornata difficile con pesanti ripercussioni per le 180 farmacie marchigiane che hanno attivato l’abilitazione ad essere uno sportello Cup.

Lo conferma il presidente di Federfarma Marche Marco Menconi. Responsabile delle farmacie rurali di Fermo e farmacista ad Altidona spiega tuttavia che il problema vero, quello che ha realmente preoccupato il paziente, non è stato quello di non aver potuto prenotare la visita o l’esame, ma di non essere riuscito a registrare una disdetta o spostare l’appuntamento. «Chi è andato in difficoltà - per non dire in ansia - è stato chi aveva la visita programmata per questa settimana e, per vari motivi personali, non poteva farla e non riusciva a comunicarlo». L’effetto multa.

La sanzione per mancata disdetta della prenotazione, in vigore dal 30 agosto 2019, è pari all’intera tariffa della prestazione e la si evita solo se si annulla almeno due giorni lavorativi prima della data prevista dell’esame o della visita. Inoltre, la sanzione per mancata disdetta riguarda tutti gli utenti, compresi gli esenti ticket per reddito, età, patologia o invalidità. «I farmacisti - precisa il presidente - hanno cercato di tranquillizzare le persone, pur non potendo garantire niente». Un blackout dalla coda lunga considerando il doppio lavoro imposto ai farmacisti. «Prima perché questi due giorni - elenca Menconi - hanno dovuto spiegare e dare molte indicazioni ai pazienti e poi perché, una volta che il sistema verrà riavviato, dovranno dedicare di nuovo tempo a chi si ripresenterà per prenotare visite e esami».

Il fronte

Un sistema in tilt che, tuttavia, ha di nuovo dimostrato quanto le farmacie siano uno degli interlocutori naturali dei pazienti. Quanto ai medici, per fortuna il sistema non ha penalizzato le ricette elettroniche. «Ma il problema del Cup – commenta il Massimo Magi, medico di base di Castelfidardo - aumenterà il disagio delle liste di attesa e renderà ancora più difficile poter ottenere un accesso rapido alle prestazioni dei pazienti». Spera che il sistema riparta, ma come presidente NuSa Servizi-Fimmg che si occupa della digitalizzazione degli studi di medicina generale, sottolinea come «nella sanità si stia cercando di fare la rivoluzione informatica con le cerbottane. Il Pnrr che doveva essere un facilitatore ancora non si vede. Forse è la volta buona».