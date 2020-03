Coronavirus, riunione presidi nelle Marche con un positivo

Non solo emergenza ma anche polemica. Con una lettera ai prefetti di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e di Pesaro i sindacati regionali di Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno evidenziato la propria contrarietà rispetto al fatto che l'Ufficio Scolastico delle Marche avrebbe organizzato nelle settimane scorse incontri con tutti i dirigenti scolastici neo assunti nella Regione Marche e che fino al 4 marzo scorso questi incontri si sarebbero tenuti, contrariamente, secondo i sindacati, alle prescrizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva 1/2020 e con il DPCM 1/03/2020 in seguito all'emergenza COVIT-19. I sindacati evidenziano che hanno anche ripetutamente e in diverso modo chiesto al Direttore Regionale il rinvio degli incontri nel rispetto delle prescrizioni emanate.

A quanto si apprende da fonti sindacali, sarebbero stati un centinaio i dirigenti scolastici presenti all'incontro, di cui

una sessantina fuori sede. Nelle scorse ore sarebbe emerso che tra i presenti c'era una persona risultata positiva al

coronavirus. «Gli incontri di formazione per tutto il personale della scuola sono contrari all'ordinanza regionale che prevede, tra le misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria Covid-19 anche la sospensione dei percorsi di istruzione e formazione professionale».

Lo dice il Prefetto di Ancona nel rispondere alle sollecitazioni delle segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal - fanno sapere gli stessi sindacati - che avevano sollevato la questione nei giorni scorsi

dopo che l'Ufficio scolastico regionale non aveva recepito le istanze dei lavoratori, rifiutando ogni confronto. Dirigenti

scolastici, docenti e personale Ata sono stati costretti a frequentare corsi di formazione nonostante fosse già in vigore l'ordinanza regionale e nonostante la richiesta formale dei sindacati«. »I corsi non si sono fermati nemmeno di fronte a casi di contagio conclamati come avvenuto lo scorso 2 marzo al liceo Marconi di Pesaro, dove pochi giorni prima erano stati riscontrati casi di contagio tra studenti. Avevamo anche proposto che la formazione fosse svolta a distanza - spiegano Leonilde Gargamelli (Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl Scuola), Claudia Mazzucchelli (Uil Scuola) e Paola Martano (Snals Confsal) - ma siamo rimaste senza risposta«. Dopo l'intervento chiarificatore del Prefetto, dal 4 marzo i corsi programmati sono stati sospesi.

