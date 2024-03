MONTECAROTTO Tutto va bene, madama la marchesa. Si potrebbe riassumere così il quadro fornito dalla nuova presidente del consiglio di amministrazione della Moncaro Donatella Manetti, prima donna alla guida della cooperativa vitivinicola. I 38 milioni di euro di debiti? Tranquilli, c’è il fatturato a bilanciare. I carabinieri chiamati nel cda del 27 febbraio? Niente di che, cose che capitano. La defenestrazione dell’ex presidente Doriano Marchetti a stretto giro dalla riconferma? Normali avvicendamenti al vertice. Difficoltà per la vendemmia a causa della fuga dei lavoratori non pagati? Assolutamente no. In quel di Montecarotto, a quanto pare, si vive in una realtà parallela.

La posizione

Prese le redini dell’azienda in una fase particolarmente delicata, Manetti almeno una cosa la ammette: i ritardi nei pagamenti, ai soci in primis. «Nei prossimi giorni saranno definite le modalità per una più puntuale liquidazione ai soci delle spettanze che vantano con i loro conferimenti». Affiancata dal vicepresidente Lorenzo Gobbi, ha spiegato che negli anni passati, Moncaro pagava per step: una sorta di anticipazione di circa il 25% a dicembre, poi a giugno il 50% e così via. Negli ultimi anni, invece, «sono subentrate formule finanziarie diverse in funzione del fabbisogno del momento, che non rispecchiavano più le prassi praticate per anni. Il nostro impegno è riportare alla vecchia tipologia di pagamento, tipica delle cooperative, per avere una sicurezza del reddito». Una prima critica all’operato - almeno per l’ultima fase - di Marchetti, sfiduciato dal suo cda. «L’assemblea del 23 giugno aveva dato un input preciso - ricostruisce le tappe Manetti - mettere in campo azioni mirate ad accelerare sulle prospettive future in termini di sostenibilità e innovazione. Di solito è il presidente che fa un passo indietro. Quando non lo fa, i consiglieri attuano delle operazioni consentite dallo statuto. Di qui la notte dei lunghi coltelli del 27 febbraio, quando 12 consiglieri su 13 hanno votato per l’avvicendamento. Un cambio al vertice col botto, dato che sono arrivati anche i carabinieri. «Sorvolerei su questo, non mi sembra importante». Lo ha detto davvero. E secondo la presidente non sono particolarmente importanti neanche i debiti, come i 20 milioni di euro circa che Moncaro deve alle banche: «Le aziende lavorano sempre con un certo livello di indebitamento bancario, il nostro è nella norma. Faremo un nuovo piano finanziario spalmato su più anni». Con i tassi di interessi in aumento, gli anni rischiano di diventare parecchi. C’è poi un altro elemento: quando i conti già traballavano, Moncaro si lancia nel progetto di Villa Medoro, la cantina in Abruzzo comprata per 8,75 milioni di euro: «La decisione è stata condivisa nell’assemblea dei soci del 2022 - ricorda Manetti - si basava su un business plan di crescita della Moncaro e abbiamo ritenuto fosse sostenibile».

La filiera

L’auspicio di tutti è che abbiano avuto ragione. Intanto, restano i ritardi nei pagamenti ai soci e ai dipendenti (su quest’ultimo fronte, Manetti ha rassicurato: «Abbiamo riattivato i rapporti con i sindacati»). Ed un rapporto che inizia a scricchiolare con la Cooperativa Agricola Moderna, braccio operativo di Moncaro. Le difficoltà che sta incontrando nel portare avanti le potature, fondamentali per la vendemmia, a causa della fuga dei dipendenti non pagati, hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme. «Se Moderna è in difficoltà, nello spirito del mutuo aiuto che vige nelle cooperative, la aiuteremo», promette Manetti. Ma non è ciò che hanno sentito i dipendenti di Moderna. Come Sonia Rossi, che è anche socia di Moncaro. In mezzo ai vigneti della tenuta di Montecarotto, dice con orgoglio: «Lavoro qui dal 2010 e abbiamo sempre portato avanti i vigneti dei soci. Ma ora la nuova direzione ci dice che non siamo parte della Moncaro, che non possiamo pretendere niente da loro, anche se abbiamo diversi stipendi arretrati. Con Moncaro c’è sempre stata collaborazione, ma ora è venuta meno». Rossi si è data una spiegazione: «Con i debiti che hanno, per loro diventa difficile pagare i nostri stipendi». Poi scende nel concreto delle criticità che stanno affrontando nei campi: «Stiamo provando in tutti i modi a portare avanti i vigneti, però molti dipendenti si sono fermati perché non venivano pagati. Ci saranno problemi concreti per la vendemmia. E ci hanno detto che la direzione di Moncaro vuole che abbandoniamo i loro vigneti perché chiameranno ditte esterne». Non va proprio tutto bene, madama la marchesa.