Mancini flop mondiale esonerato dalle Marche, non sarà più testimonial. Via gli spot dalla Bit di Milano

ANCONA - Il testimonial nel pallone. Dopo la disfatta contro la Macedonia del Nord che, giovedì sera, ha chiuso all’Italia le porte dei Mondiali in Qatar, il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini sarebbe ai saluti anche come volto della campagna di promozione turistica delle Marche. Il contratto con la Regione sarà rescisso ed il ct non dovrebbe avere obiezioni in merito.

Con ogni probabilità, già la prossima settimana potrebbe annunciare le dimissioni da allenatore della Nazionale, ma in ogni caso, aveva fatto capire che il Mondiale sarebbe stato il suo ultimo capitolo alla guida della squadra. Non a caso, la riconferma nel ruolo di testimonial decisa dalla Regione ad inizio marzo aveva come data di scadenza proprio la competizione in Qatar.



Previsioni beffa

Nel Programma annuale del turismo deliberato lo scorso 7 marzo, infatti, si legge come si prevedesse «la messa in onda di spot di promozione Brand Marche, aventi come testimonial Roberto Mancini, sulle principali emittenti televisive, a partire da marzo proprio in concomitanza con le partite di qualificazione per i Mondiali 2022, nella fascia temporale a cavallo delle vacanze pasquali (15-30 aprile) e plausibilmente a seguire fino a novembre durante tutto il mese dei mondiali». Una previsione che si è schiantata contro la dura realtà, lasciando pensare che forse il contratto per la riconferma sia stato siglato troppo prematuramente.



La strategia

La scelta del governatore Acquaroli e della macchina regionale di promozione turistica di puntare sull’allenatore dimostratosi capace di portare gli Azzurri sul tetto d’Europa solo la scorsa estate era stata vincente e per le Marche si è tradotta in un miliardo in più di fatturato. Un valore aggiunto per la sua terra, il ct Mancini, e questo resta un dato di fatto. Tuttavia ora si profilerebbe un effetto boomerang, con un testimonial che rischia di non testimoniare più nulla, dal momento che non potrà contare sulla vetrina dei Mondiali. E per questa ragione, Palazzo Raffaello ha previsto, già dalla prestigiosa Bit di Milano in scena dal 10 al 12 aprile, di non utilizzare i video girati ad inizio 2021 con Mancini come volto promozionale: verranno proiettati quelli che raccontano i paesaggi mozzafiato del territorio, così le Marche promuoveranno loro stesse. Ma nel medio periodo, chi potrebbe sostituire “Mancio” come sponsor?

Un nome papabile potrebbe essere quello di Gianmarco “Gimbo” Tamberi, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, assurto ormai al rango di personaggio mondiale. Re dei social e grande comunicatore, potrebbe essere il profilo perfetto per offrire un volto vincente alle Marche. Sulla carta. Perché quella del campionissimo del salto sembra essere un’ipotesi che perde quota giorno dopo giorno.



Il nodo

Nei ragionamenti che si stanno portando avanti in Regione, infatti, Tamberi viene visto come troppo geograficamente collocato: rischierebbe di rappresentare più una città (Ancona) che la regione nella sua interezza. Insomma il rischio è che la scelta di Gimbo possa riaccendere rivalità di campanile, mentre qui c’è solo da unire per promuovere il brand Marche. Difficile infilare un’altra perla del livello di Mancini, che proprio nello stesso periodo in cui promuoveva la sua terra con spot andati in onda urbi et orbi sulle tv nazionali, conduceva gli Azzurri alla vittoria negli Europei. Il colpaccio la Regione lo fece il 18 marzo 2021, quando contrattualizzò il ct per un anno, con un compenso di 290 mila euro (tra Regione e Camera di commercio). La decisione di riconfermarlo si è invece rivelata eccessivamente frettolosa – già il fatto che l’Italia, da campione d’Europa, se la giocasse ai playoff, non faceva ben sperare – ed ora ci si ritrova con il cerino in mano. Grazie di tutto, avanti il prossimo.

Martina Marinangeli

