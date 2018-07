Maltempo, grandine e trombe d'aria al centro-nord allerta da stasera

Le zone più critiche saranno Piemonte e Liguria. Lombardia e Toscana. I bollettini di vigilanza meteorologica emessi dalle varie Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) per le prossime 36 ore non lasciano spazio a dubbi: dalla «criticità ordinaria» con relativo, rischio di locali allagamenti e frane isolate, a fenomeni più intensi in alcune zone, soprattutto dove avviene lo "scambio" aria calda-fredda.I fenomeni dureranno fino a martedì, quando il fronte tremporalesco si dovrebbe esaurire con le ultime precipitazioni nelle zone interne di Campania e Calabria. Per chi è in vacanza al mare o in montagna, gli esperti consigliano di controllare i bollettini meteo prima di partire per escursioni. Anche se per tutta la giornata di lunedì la situazione sarà comunque critica.