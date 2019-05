Maltempo: nelle Marche temporali, grandinate e allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il maltempo sferza le Marche, da Nord a Sud. Temporali violenti e grandinate si stanno abbattendo in queste ore sulla nostra regione. Crollano le temperature. Paura per le mareggiate. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti nell'Anconetano. Una famiglia è rimasta bloccata in casa a Torrette, un locale allagato all'Aspio. E le previsioni per le prossime ore non sono incoraggianti.