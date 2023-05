Il maltempo spezza l'Italia in due: riaperture a singhiozzo sull'autostrada A14

PESARO - La pesante ondata di maltempo che ha colpito la Romagna ed il nord delle Marche continua ad avere pesanti ripercusssioni sul sistema dei trasporti, con l'Italia praticamente spezzata in due da allagamenti e frane. Fermi i treni della linea Adriatica, a singhiozzo l'altra arteria principale dei collegamenti nord-sud, l'autostrada A14.

La task force di Autostrade, grazie al lavoro delle squadre e al miglioramento meteo dell'ultima fase, è riuscita a riaprire il tratto compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Restano invece chiusi al traffico i tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona oltre a quello tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna.

Resta sulla A14, in direzione nord per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate, l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la strada statale 76 in direzione Fabriano/Perugia.

"Per gli utenti che - comunica Società Autostrade -, dal Nord sono diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia di percorrere la A14 fino alla Diramazione di Ravenna, prendere quindi la strada statale 16 Adriatica da cui raggiungere la E45 seguendo le indicazioni per Cesena, da cui rientrare in A14 alla stazione di Cesena Nord. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia è diretto verso Bologna".