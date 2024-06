Maltempo Italia, scatta l'allerta in otto regioni (tra cui le Marche). Il meteorologo: «Correnti instabili provenienti dal Nord Europa»

Il maltempo sembra non dare tregua all'Italia. Nonostante una grande ondata di caldo proveniente dall'Africa che da mercoledi dovrebbe investire tutto il paese, questo inizio settimana sarà caraterizzata da temporali e forte vento a causa di un anticiclone proveniente dal Nord Europa. Per questo motivo la protezione civile ha diramato un'allerta meteo in alcune regioni.





Nuovo anticiclone

L'anticiclone delle Azzorre, in posizione decentrata rispetto alla normalità del periodo tra il Regno Unito e il vicino Atlantico, continua a favorire deboli infiltrazioni di aria fresca provenienti dal nord Europa verso il bacino centrale del Mediterraneo. Questo determina ancora instabilità sull'Italia che in questo inizio settimana sarà accompagnato da pioggie e temporali prima dell'arrivo del nuovo anticiclone, quello africano che porterà una grande ondata di aria calda portando ad un aumento consistente delle temperature.

La Germania

Questo nuovo anticiclone sembra aver colpito in particolare il Sud della Germania. Nello scorso weekend la pioggia ha causato dei veri e propri danni causando gravi incidenti e fortissimi danni, con la rottura di più dighe inondato intere città e villaggi. Proprio per questo motivo è stato dichiarato lo stato di emergenza e migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare i propri appartamenti. La preoccupazione più grande al momento sembra essere il livello del Danubio che a causa di queste precipitazioni si è innalzato sempre di più.

LA SITUAZIONE DELLE INONDAZIONI NEL SUD DELLA GERMANIA STA PEGGIORANDO, ORA FA PAURA IL DANUBIO.

I SOCCORRITORI HANNO LAVORATO TUTTA LA NOTTE. EVACUAZIONI NEL BADEN-WÜRTTEMBERG. FOTO DPA DEL NECKAR A HEIDELBERG. #ALLUVIONESUDGERMANIA PIC.TWITTER.COM/YIXKYFMNH9 — JEANNE PEREGO 🥨 (@JEPEREGO) JUNE 3, 2024

Allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di lunedi 3 giugno un'allerta meteo per rischio temporali che investirà ben 8 regioni italiane, da Nord a Sud: Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Per quanto riguarda criticità invece a livello idreologico è stata diramata una nuova allerta in Veneto in particolare per il Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, l'Adige-Garda e i monti Lessini, il Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco e il Basso Adige.

Nel dettaglio

Secondo 3B meteo, al Nord avremo piogge e rovesci sparsi su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, anche temporaleschi, specie in prossimità dei rilievi friulani, ma in generale attenuazione nel corso della giornata con graduali schiarite in arrivo, soprattutto in serata. Ampie schiarite e tempo più asciutto al Nordovest, salvo variabilità diurna sulle Alpi occidentali con qualche breve rovescio. Al Centro variabilità sulle regioni tirreniche con qualche rovescio o temporale al mattino in Toscana, ma in giornata il tempo migliorerà. Maggiore instabilità sulle zone interne e sul versante adriatico con rovesci e temporali più frequenti al mattino tra Umbria e Marche ma in miglioramento nel pomeriggio. Al Sud iniziale variabilità con qualche rovescio o temporale in Puglia, in miglioramento dal pomeriggio. Tempo prevalentemente soleggiato nelle altre regioni.

Gussoni: «Da mercoledi arriva l'estate»

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, questa inzio settimana caraterizzato da pioggie e temporali deriva da correnti instabili provenienti dal Nord Europa. Nonostante queste correnti però da mercoledi 5 giugno dovrebbero arrivare buone notizie: «Da mercoledì 5 giugno potrebbe esserci la svolta e l'estate potrebbe prendere il volo, dato che dalla metà della prossima settimana l'anticiclone africano avanzerà verso il bacino del Mediterraneo quindi ci sarà più sole su tutta Italia.