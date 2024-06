Nel Maceratese ci sono già 3 sindaci in pectore: ecco chi sono e perché. Le elezioni comunali in tempo reale

Sono già tre i sindaci candidati unico di tre Comuni del Maceratese che hanno superato la soglia del 40 per cento al rilevamento delle 12. Si tratta di Robertino Paoloni di Loro Piceno, Vanda Broglia di Sant'Angelo in Pontano e Pietro Tapanelli di Sefro.

L'ufficialità domani (con almeno il 50% di schede valide)

Sono tutti e tre già sindaci in pectore visto che non avevano sfidanti ma la loro competizione era soltanto per il quorum anche se per l'ufficialità bisognerà attendere domani a scrutinio completato visto che l'altra condizione da raggiungere è che siano valide la metà delle schede votate.

L'affluenza alle ore 12 di domenica 9 giugno 2024

Nelle Marche alle ore 12 la percentuale dell'affluenza è salita al 33,49%, con la provincia di Ascoli Piceno in testa con il 35,16%.

