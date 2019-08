Botte in testa all'anziano ​per rubargli i risparmi: arrestato sei anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Aveva aggredito alle spalle, colpendolo più volte alla testa, e rapinato un anziano di tutti i suoi risparmi. Dopo una indagine lunga e complessa, gli agenti della Squadra Mobile,hanno arrestato l’uomo che è considerato l’autore della rapina violenta ai danni dell’anziano: si tratta di un 33enne, residente a Macerata. L’episodio risale al 2013.L’anziano, all’epoca dei fatti settantacinquenne, si era recato nella sua casa di campagna a Pollenza per sbrigare alcune faccende. Temendo che in sua assenza i ladri facessero visita alla sua abitazione, l’anziano signore aveva raccolto i risparmi che teneva in casa e li aveva portati con sé, all’interno di un borsello. Complessivamente c’erano 7.500 euro. Appena il tempo di scendere dalla macchina e l’anziano era stato aggredito.