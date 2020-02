Un'altra serie di scosse: torna la paura nella zona del cratere

MACERATA - Incubo terremoto. Scosse lievi ma quel che basta per far tornare l'ansia e la preoccupazione. Cittadini ormai abituati a questo sciame ma ogni sussulto vale paura e panico. Una serie di scosse è stata avvertita nella notte con questa sequenza: alle 2.18 ad Arquata del Tronto (magnitudo 2.0), alle 2,27 a Sant'Angelo in Pontano (magnitudo 2.2), un minuto un'altra scossa con epicentro ad Acquacanina (magnitudo 2.0), quindi alle 9,38 a Castelsantangelo sul Nera con magnitudo 2.3.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA