Vincenzo Macello, commissario straordinario per la Orte-Falconara e vicedirettore generale operation di Rfi: partiamo dalle note positive. Il progetto di raddoppio dei binari tra Genga e Serra San Quirico (Lotto 2) è in fase di gara: che tempi ci sono?

«Entro dicembre verrà affidato l’appalto».

La posa della prima pietra?

«Da dicembre servono poi sei mesi di progettazione: con l’appalto integrato, infatti, andiamo a gara con un progetto di fattibilità e l’impresa appaltatrice sviluppa il progetto esecutivo. Diciamo prima pietra entro il 2024».

«Come data di ultimazione diamo giugno 2026 sia per il tratto Genga-Serra San Quirico che per quello Pm228-Albacina. In questo secondo caso parliamo di 173 milioni di euro, sempre dal Pnrr: stiamo chiudendo l’iter autorizzativo e poi andiamo a gara entro l’anno».«Dal Pnrr avevamo un finanziamento da circa 600 milioni e abbiamo fatto la progettazione. Nel 2022, però, il rincaro dei materiali ha aumentato il costo dei nostri lavori del 45%: questo ci ha costretto a ridurre i lotti che potevano essere messi a gara. Però i progetti sono già pronti e li abbiamo consegnati al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono in fase di autorizzazione».«Nei prossimi aggiornamenti del Contratto di programma. Dico solo che quando i progetti sono maturi c’è anche l’opportunità di ricevere finanziamenti per la parte realizzativa e mettere a terra il progetto».«Dipende dalla copertura finanziaria e dai tempi dell’iter autorizzativo: ancora non possiamo dare date precise».Fin qui la parte progettata, poi si naviga a vista: a che punto siamo per il raddoppio sulla Spoleto-Terni?«Entro l’anno chiudiamo il progetto di fattibilità tecnico-economica».«Anni fa venne fatto un progetto preliminare, che già allora prevedeva un costo notevole (circa 1,5 miliardi). Dobbiamo essere realisti: stiamo progettando le tecnologie per velocizzare quella tratta e insieme le rettifiche di tracciato selettive con segmenti di raddoppio. Ci sono 36 milioni di euro investiti per la velocizzazione, già appaltati: così sarà possibile recuperare 20 minuti sui tempi di percorrenza».«Cerchiamo intanto di partire con le prime fasi di quello che potrebbe essere l’intervento di regime. Non è un intervento a perdere».«Completeremo il documento di fattibilità delle alternative progettuali entro l’anno. Stiamo dunque studiando più alternative, ma è ovvio che, vista l’orografia del territorio e l’antropizzazione sulla costa, è impensabile fare un’altra linea in affiancamento all’esistente. Quindi sarebbe arretrata per avere dei benefici sia da un punto di vista ambientale che di tracciato».«Ogni alternativa progettuale che valutiamo ha un’analisi multi criterio che va a misurare anche la sostenibilità economico-finanziaria. Avremo le nostre risposte entro l’anno, ma noi ci crediamo. Intanto, abbiamo messo 3,7 miliardi per la velocizzazione dell’Adriatica».