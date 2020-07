Tre Comuni su quattro sono in zona Covid free: salgono a 175 (su 228) i centri marchigiani senza casi positivi in corso

ANCONA - Cinque comuni in più liberati dal virus, che portano il totale nelle Marche a 175 tra cittadine, borghi e vere e proprie città Covid free su un totale di 228 comuni marchigiani: tre su quattro non hanno più infezioni a domicilio. La ritirata del Coronavirus nella nostra regione continua, testimoniata dall’evolversi dei bollettini rossi con cui ogni giorno il Gores Marche tiene il conto dei comuni che non hanno mai registrato casi positivi tra i propri residenti effettivi (a prescindere dall’anagrafe) e dei cosiddetti ex positivi, centri che - a seguito di guarigioni e purtroppo anche decessi - non contano più casi di infezione e sono catalogati come ex positivi. Stabile rispetto a due settimane fa l’elenco dei 27 comuni sempre immuni durante tutti i cinque mesi dell’emergenza sanitaria: 10 della provincia di Ascoli, 9 di Macerata, 6 del Fermano, uno a testa per Ancona e Pesaro. Sono aumentati invece, salendo da 143 a 148, gli ex positivi, per effetto di 8 new entry (Lapedona, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Cingoli, Morrovalle, Valfornace e Petriano) e di tre comuni (Corridonia, Borgo Pace e Mondavio) che hanno fatto il percorso inverso, tornando tra i positivi a seguito di nuovi casi diagnosticati nelle ultime due settimane.



Nelle province di Ancona e Ascoli la situazione è rimasta immutata, mentre il territorio che ha riguadagnato più territori Covid free è il Fermano, con quattro nuovi comuni ex positivi, comprese cittadine abbastanza grandi che durante l’epidemia avevano registrato parecchi casi di infezione, come Sant’Elpidio a Mare (59 contagi accertati in passato) e Montegranaro (27). Nel Maceratese nessun positivo di nuovo a Cingoli (83 casi in passato) e Morrovalle (32), mentre torna in zona contagio Corridonia, che pure dopo 65 residenti infettati era inserita nel precedente report del 6 luglio tra gli ex positivi. In provincia di Pesaro Urbino esce dalla zona contagio Petriano (19 casi), ma tornano a registrare contagi Borgo Pace e Mondavio.

La provincia con più comuni Covid free, secondo l’elenco aggiornato a ieri pomeriggio, è quella di Macerata con 45 (36 ex positivi più 9 sempre immuni), seguita da Fermo con 35 (29 più 6), Ancona con 34 (33 più 1), Pesaro con 32 (31 più 1) e Ascoli con 29 (19 più 10). Il Piceno resta però la provincia con meno casi di residenti positivi registrati dall’inizio dell’epidemia (294), mentre il record spetta a Pesaro Urbino (2.768) seguita da Ancona (1.880), Macerata (1.158) e Fermo (474) e 237 casi sono di fuori regione.

Anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, non si sono registrati casi positivi nelle Marche, in un campione “domenicale”, quindi più leggero del solito, di 299 tamponi analizzati: 185 nel percorso nuove diagnosi e 114 nel percorso guariti. Il totale dei positivi nelle Marche resta dunque fermo a 6.811, mentre quello delle vittime è stabile a quota 987 ormai da metà giugno. Invariato il numero dei ricoveri ospedalieri per Covid: 3 in tutto, due a Malattie Infettive di Macerata e uno in terapia intensiva a Marche Nord. Aumentano i guariti e dimessi, saliti a 5.678 (+4), con equivalente diminuzione degli isolamenti domiciliari (143) e dei positivi attuali, i marchigiani con un’infezione ancora in corso (146), scesi ai livelli del 6/7 marzo, prima che l’epidemia esplodesse. Diminuiti nettamente (da 582 a 515 in un giorno) anche i marchigiani costretti alla quarantena, pur senza tampone positivo, dopo incontri ravvicinati con soggetti poi risultati contagiati.

