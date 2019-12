Maggi (M5S): «Noi e il Pd, decide Di Maio. Ma Ceriscioli è fuori»

ANCONA - Due settimane circa. Entro il 15 dicembre i grandi capi del Movimento 5 stelle a Roma dovrebbero – il condizionale è d’obbligo quando si tratta di road map politiche – sciogliere la riserva sulle elezioni regionali di primavera, decidendo se aprire la porta ad eventuali alleanze giallorosse in salsa territoriale, o seguire la linea “dura e pura” suonata dalle campane emiliane e calabresi. Un’accelerata chiesta dalle stesse regioni, in primis Marche e Campania, uniche delle sei che si recheranno alle urne a maggio a non aver risposto picche all’ipotesi di apparentamenti con il Pd.



Nella nostra regione, in particolare, l’asse tra dem e pentastellati – al netto di qualche mal di pancia – si è parecchio saldato negli ultimi mesi a palazzo Leopardi, dove i due schieramenti hanno votato (quasi) compatti su normative macro quali la legge elettorale ed il bilancio triennale di previsione. Ora mancano il sigillo capitolino prima, e l’ok della piattaforma Rousseau poi, per decidere il futuro prossimo della corsa a palazzo Raffaello. Ma intanto, le pedine si muovono sullo scacchiere. «Abbiamo già stilato il programma, con il contributo di tutti gli attivisti ed i portavoce, provincia per provincia – aggiorna il cronoprogramma il capogruppo regionale 5 stelle Gianni Maggi –, ma a questo punto la domanda che mi pongo è: lo presentiamo agli elettori per fare cosa? Correndo da soli non vinciamo, e lo abbiamo già visto in altre Regioni: quindi facciamo campagna elettorale per stare all’opposizione e poterci così vantare di essere duri e puri? Io credo nelle idee politiche del Movimento e voglio vederle applicate nel concreto. Le Marche potrebbero essere la prima regione d’Italia in cui i 5 stelle sono al governo».



Una prospettiva, quella di un esecutivo per due, che piace molto anche ai pesi massimi democrat, tutti con il fiato sospeso per sapere cosa deciderà il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio: «Il Pd, pur di non lasciare le Marche in mano alla destra della cena commemorativa della marcia su Roma e degli incontri con Casapound, è disponibile anche ad un confronto aperto sul candidato», fa sapere Maggi che ribadisce quanto già espresso su Ceriscioli ormai da tempo: «Insieme sì ma non per sostenere il governatore uscente, vogliamo discontinuità». Ed infatti, nel sondaggio da sottoporre a Rousseau nel caso arrivasse il placet da Roma, non compare neanche l’opzione del candidato di un altro partito. «Il candidato - ha sempre detto e rincara la dose - se non è espresso dal movimento deve essere un civico e quello dell’ex rettore Longhi è un nome spendibile». L’ipotesi di correre in tandem con chi, fino all’altro ieri, era considerato il nemico numero uno, non convince tutti i pentastellati marchigiani, che si spaccano su questo fronte in attesa di capire come finirà il caso Fioramonti.



«Ho già parlato con alcuni di loro – commenta Maggi – facendo notare che sarebbe meglio aspettare la risposta di Roma sulle Regionali, prima di decidere se andarsene o meno. Anche tra i parlamentari c’è chi non vede male un accordo con il Pd, benché ci sia chi rema contro, forse per mantenere un’egemonia di potere sulla regione». Il niet più forte all’asse con i dem arriva dalla provincia anconetana (Fabriano in particolare) e resta da capire quanto peserà questo veto nel conteggio finale. Roma permettendo, ovviamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA