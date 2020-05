Stasera alle 20,30 su Rai il primo spot con Vincenzo Nibali sulle bellezze delle Marche

ANCONA - Marche in copertina. Ci siamo. Questa sera alle 20:30 su Rai1 andrà in onda il primo spot con al centro il testimonial del progetto Marche Outdoor Vincenzo Nibali fortemente voluto dal governatore Luca Ceriscioli in cui potremo vedere alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio. Gli spot saranno trasmessi per tutta la settim ana fino a sabato 30 maggio e anche da domenica 7 giugno a sabato 13 giugno. Andranno in onda a rotazione cinque video, già disponibili sul nuovo sito di Marche Turismo.

