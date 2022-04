Il Lotto bacia le Marche: centrato un terno secco sulla ruota di Bari, vinti 45mila euro

FABRIANO - È stata centrata a Fabriano, in provincia di Ancona, la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di martedì 5 aprile, riporta Agipronews, nella località marchigiana sono stati vinti 45mila euro grazie a un terno secco (7-28-48) sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 265 milioni da inizio anno.

LEGGI ANCHE

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto ed Extra: estrazione di numeri e combinazione vincenti del 5 aprile 2022. Le quote



LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA