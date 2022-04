La fortuna bacia di nuovo le Marche, vinti al Lotto 46.250 euro con un terno e tre ambi

Il Lotto premia le Marche: nel concorso di giovedì 21 aprile 2022, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, è riuscito a centrare una vincita pari a 46.250 euro grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro, per un totale di 309 milioni da inizio anno.





