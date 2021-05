Nelle Marche centrato il 6 da 156 milioni e 294mila euro. Lotto (e Simbolotto), 10eLotto: i numeri vincenti di oggi 22 maggio 2021

ANCONA - Il SuperEnalotto scarica sulle Marche 156.294.151,36 euro. La schedina con cui è stato centrato il "6" è stata giocata a Montappone.

LE ESTRAZIONI DI OGGI 22 MAGGIO 2021

Lotto e Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto: dalle 20 di oggi sabato 22 maggio 2021 in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei numeri che fanno sognare. Il tempo di controllare i numeri estratti del Million Day (alle 19, in diretta su CorriereAdriatico.it) e l'attenzione si concentra con le estrazioni del sabato. E se gli appassionati del Lotto danno la caccia ai numeri ritardatari centenari, il 66 sulla ruota Nazionale che manca da 127 estrazioni e il 24 su Firenze che non si fa vedere da 106, la caccia grossa è alla sestina del SuperEnalotto che ha un jackpot di 155 milioni e 100mila euro.

I NUMERI E LE RUOTE DEL LOTTO DI OGGI 22 MAGGIO 2021

BARI 38-81-12-87-34

CAGLIARI 71-39-63-35-56

FIRENZE 20-28-29-76-72

GENOVA 57-83-18-55-62

MILANO 29-65-56-45-13

NAPOLI 7-59-19-48-73

PALERMO 59-34-62-49-40

ROMA 90-49-80-79-20

TORINO 2-68-45-34-42

VENEZIA 53-60-87-6-23

NAZIONALE 86-69-74-85-26

L'estrazione di oggi del Simbolotto (sulla ruota di Milano):

20 (festa)-25 (Natale)-43 (funghi)-21 (lupo)-1 (Italia)

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE DI OGGI 22 MAGGIO 2021

07 - 37 - 43 - 63 - 01 - 81

numero Jolly 34

numero Superstar 26

Quote

Punti 6 all'unico vincitore 156.294.151,36 euro

Punti 5+1 nessun vincitore

Punti 5 ai 13 vincitori 19.242,16 euro

Punti 4 agli 897 vincitori 285,38 euro

Punti 3 ai 31.088 vincitori 24,71 euro

Punti 2 ai 495.951 vincitori 5 euro

I NUMERI ESTRATTI DEL 10eLOTTO

2-7-12-20-28-29-34-38-39-49

53-57-59-60-65-68-71-81-83-90

Numero Oro: 38

Doppio Oro 38-81





Ultimo aggiornamento: 21:42

