Lotteria Italia, a Pesaro il primo premio della Lotteria Italia: 5 milioni al biglietto E409084

ANCONA - Un biglietto di prima categoria della Lotteria Italia venduto nelle Marche. E' il biglietto E409084 venduto a Pesaro. L'Agenzia Dogane e Monopoli, come riporta agipronews, ha comunicato la serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria non ancora abbinati ai premi della Lotteria Italia. Ecco l'elenco:

Tornano a sorridere dunque anche le Marche: l’ultimo premio di prima categoria risale all’edizione 2014.

L'IMPORTO DEI PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000 al biglietto serie E409084 venduto a Pesaro (PU) abbinato al "Cappello di Sherlok Holmes" (Serena Rossi)

2° Premioal biglietto serie € 2.000.000 G162904 venduto a Prizzi (PA) abbinatoalla “Torcia” Alberto Matano

3° Premio € 1.000.000 al biglietto serie A066635 venduto a Gallicano nel Lazio (RM) abbinatyo al simbolo “Impronta digitale” Laura Chiatti

4° Premio € 500.000 al biglietto serie D114310 venduto a Altavilla Irpina (AV) abbinato al simbolo “Occhiali” (Biagio Izzo)

5° Premio € 250.000 al biglietto serie A211417 venduto a Cavarzere (VE) abbinato al simbolo “Lente ingrandimento” (Valeria Fabrizi)



PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 25 premi da € 50.000

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

L 361795 CAMMARATA (AG)

F 031174 ROMA

C 145481 TERAMO

L 488089 ROMA

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

F 342799 ROMA

M 228397 ROMA

F 399795 GENOVA

L 297508 OMEGNA (VB)

F 496538 MESSINA

B 275673 PORTICI (NA)

G 239632 CATANIA (CT)

L 433512 BOLOGNA

A 108977 SAN VENDEMIANO (TV)

F 145395 ALES (OR)

C 378784 CASORIA (NA)

L 421708 ROMA

E 204241 PAVIA

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

L 252078 TORINO

L 353476 REGGIO EMILIA

L 295715 BISACCIA (AV)

M 119165 MORRO D'ORO (TE)

A 439501 CUNEO

D 185616 TORINO



PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 100 premi da € 25.000

Il biglietto venduto a Pesaro si aggiunge a tre premi minori da 10mila euro venduti a Chiaravalle (C151239), Ancona (B108689) e Mondolfo (D112918).

Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 00:36

