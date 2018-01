Lotteria Italia, flessioni a nord. Forti crescite ad Ascoli e Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – E' il giorno dell'estrazione, il giorno più atteso con le Marche che sperano di recitare un ruolo da protagoniste. Vendite in leggerissima crescita per la Lotteria Italia nella nostra regioene dove i biglietti venduti sono stati 218.190, lo 0,3% in più rispetto alla precedente edizione. Rimane alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, circa 79 mila, però il 9,6% in meno rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute la provincia di Pesaro Urbino (43mila, -8,2%), oltre 39mila tagliandi a Macerata (+12,2%), superano i 29mila a Fermo (+2,7%), Ascoli chiude per tagliandi staccati in assoluto, 27mila, ma registra la crescita maggiore con un +40,5%.