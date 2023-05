LORETO - Nuovo incidente e traffico di nuovo in tilt sull'autostrada A14 nelle Marche. Questa volta, però, lo schianto non è avvenuto nel "solito" tratto, quello meridionale "affollato" di cantieri, am più a nord, a cavallo delle province di Ancona e Macerata.

Lo schianto è avvenuto infatti sulla carreggiata nord dell'A14 tra i caselli di Civitanova e Loreto: al momento sono segnalati due chilomtri di coda.