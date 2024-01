1. Perché le liste di attesa, da sempre una delle maggiori criticità per il sistema sanitario, sembrano essere andate fuori controllo nell’ultimo biennio?

I tempi di attesa si sono dilatati in seguito al blocco quasi totale delle attività ambulatoriali ed ospedaliere nel biennio nero del Covid (quindi tra inizio 2020 e inizio 2022). Le agende sono slittate e le nuove richieste di prestazione si sono sommate a quelle saltate nel periodo della pandemia. La Corte dei Conti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2022 della Regione, ha evidenziato le ombre legate «ai ritardi nel recupero delle liste d’attesa», fermo al 30% a fronte di previsioni tra il 75 e il 97% nelle varie prestazioni. Mentre i revisori dei conti che hanno espresso parere (favorevole) al bilancio regionale di previsione 2024/2026 hanno richiamato l’attenzione sulla «gestione e risoluzione liste attesa sanità, vero banco di prova di questa amministrazione, i cui dati non tollerabili portano a pensare che la sanità marchigiana tutt’altro che universale sia per pochi privilegiati (facoltosi, raccomandati, fortunati, ecc.)».

2. Cosa si sta facendo per cercare di riportare sui giusti binari il treno deragliato delle liste d’attesa?

Ad agosto la Regione ha deliberato il Piano operativo da 9.063.215 euro per il recupero delle prestazioni saltate tra il 2022 e i primi 6 mesi del 2023. Per ciascuna delle sette aziende (Torrette, Inrca e le 5 Ast) è stata definita la tabella di marcia finalizzata a potenziare l’offerta in tre segmenti: prestazioni ambulatoriali, ricoveri ospedalieri e screening oncologici. La scadenza del Piano era stata fissata al 31 dicembre del 2023, ma non ci sono ancora i dati disponibili per capire se le azioni messe in campo abbiano prodotto gli effetti sperati. Intanto però, i tempi di attesa continuano ad essere decisamente lunghi, soprattutto per alcune prestazioni come mammografie, test cardiovascolari ed ecografie.

3. Un altro campanello d’allarme per il sistema sanitario è rappresentato dalla mobilità passiva: di cosa si tratta? È davvero peggiorata negli anni?

La mobilità passiva esprime il cosiddetto indice di fuga da una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini in una Regione diversa da quella di residenza e per le quali è comunque il sistema sanitario di origine a pagare. In 10 anni, ha drenato oltre 400 milioni di euro dalle casse del Ssr marchigiano. E nell’ultimo biennio per il quale esistono i dati consolidati (quello 2021/2022), le “fughe” oltre confine sono aumentate: se nel 2021 i flussi di pazienti in uscita ci erano costati 145,8 milioni di euro, nel 2022 siamo arrivati a 156,5 milioni.

4. Lo scorso dicembre i primari dell’ospedale regionale di Torrette hanno lanciato un allarme choc: mancano fondi e personale, e ciò porterà «all’inevitabile implosione di tutta la rete sanitaria marchigiana». Qual è la situazione?

La carenza di personale sanitario - infermieri in primis - è una criticità reale e preoccupante, che all’ospedale di Torrette si è effettivamente tradotta in una riduzione di posti letto. I reparti più in crisi sono però i Pronto soccorso, costretti a ricorrere ai cosiddetti medici gettonisti delle cooperative, pagati molto più dei colleghi strutturati a fronte di minori responsabilità (gestiscono solo codici bianchi e verdi) e turni meno massacranti. Nelle ultime settimane sono stati banditi concorsi per personale medico ed infermieristico nelle 5 Ast, e la Regione ha aumentato i fondi per le borse di studio a specializzandi d’urgenza e medici di base, ma dopo decenni di mancata programmazione sul personale sanitario, invertire il trend non sarà semplice.

5. Dalla fine del 2023, l’ex primario del Pronto soccorso di Torrette Aldo Salvi ricopre il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta, con deleghe legate alla sanità. Perché si è resa necessaria questa figura? E di cosa si occuperà?

A chiedere un rafforzamento dell’azione regionale nella sanità è stata la segreteria regionale della Lega guidata da Giorgia Latini. E questo nonostante l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini sia espressione proprio del Carroccio. Salvi è stato scelto di concerto dai partiti di maggioranza ed è stato incaricato di seguire, tra le altre cose, l’efficientamento dell’organizzazione assistenziale delle aziende ospedaliere e degli ospedali delleAst, gli interventi finalizzati all’abbattimento delle liste di attesa, l’ottimizzazione delle reti cliniche interaziendali e dell’organizzazione locale e regionale della emergenza-urgenza extraospedaliera, con sperimentazione di innovativi modelli.

6.Che ruolo avrà il privato nella nuova organizzazione della sanità definita dalla giunta Acquaroli attraverso la riforma delle Ast e il Piano socio sanitario 2023-2025?

Nel 2024 va a regime la normativa nazionale sulla concorrenza - recepita in una delibera della Regione lo scorso giugno - secondo cui il privato, per ottenere l’accreditamento, deve passare per una gara ad evidenza pubblica. Intanto, con delibera del 5 gennaio, Palazzo Raffaello ha prorogato lo status quo, ma con qualche modifica. Soprattutto per integrare anche il privato tra gli ingranaggi della riforma sanitaria che ha dato vita alle Ast.