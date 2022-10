Liberati i writer marchigiani e abruzzesi arrestati in India: conto alla rovescia per il ritorno in Italia. «Non hanno più i cellulari»

ANCONA- La notizia è di oggi e si attendono solo gli ultimi passaggi. I quattro writer italiani, tra cui i due marchigiani Sacha Baldo e Paolo Capecci, arrestati in India per aver deturpato i vagoni della Metropolitana di Ahmedabad sono stati rilasciati dalle autorità indiane dopo il pagamento della cauzione e dopo la pronuncia dei due giudici, quello di Mumbai e Ahmedabad.

Il rientro in Italia

Adesso si attendono novità circa il rientro in Italia. Allo stato attuale, secondo quanto riferito dai legali i ragazzi sarebbero in buono stato di salute fisico e psichico e sono in attesa di recuperare i loro telefoni cellulari. Potranno tornare in patria una volta che si saranno adempiute le pratiche procedurali dell'ordinamento indiano. Difficile dare una data certa ma i tempi non dovrebbero essere lunghi.