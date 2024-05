ANCONA La proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Il casus belli della cena di sabato a Porto San Giorgio per la candidatura di Mirco Carloni alle Europee - da cui i vertici regionali della Lega hanno escluso molti degli esponenti locali - ha riaperto ferite mai cicatrizzate nel partito, provocando un terremoto a Palazzo Leopardi. Tre consiglieri regionali del Carroccio - Marco Marinangeli, Mirko Bilò e Linda Elezi - se ne sono andati sbattendo la porta, in aperto contrasto con la segreteria guidata da Giorgia Latini. Addio al partito. Destinazione: gruppo misto.



L’uscita



Una diaspora che ribalta i rapporti di forza all’interno della maggioranza: ora la golden share della Regione è completamente in mano a Fratelli d’Italia. «Dispiace profondamente che la fase congressuale abbia determinato una gestione totalmente verticistica del partito - la denuncia dei tre fuoriusciti affidata ad una nota - anziché segnare il potenziamento dell’attività attraverso il confronto e il lavoro di squadra dopo anni di commissariamento».



L’accusa



E ancora: «I vertici del partito stanno sostituendo con azioni autoreferenziali il patrimonio amministrativo della Lega, da sempre partito dei territori, impedendo persino alla giunta regionale di svolgere serenamente il proprio mandato. Il tutto per motivi unicamente personalistici che nulla hanno a che vedere con il buon governo». Ma ripercorriamo le tappe di questo capolavoro di nonsense politico. In principio fu il golpe. Lo scorso ottobre la segretaria regionale Giorgia Latini e i suoi due luogotenenti Mauro Lucentini e Monica Acciarri avevano aperto una crisi di governo per sostituire i tre assessori in quota Lega. Golpe che si è miseramente infranto contro lo scudo alzato dal governatore Francesco Acquaroli (FdI). Da quel momento, il Carroccio non è più stato lo stesso: i malumori generati dalla mossa della triade, non condivisa con i consiglieri regionali, hanno continuato a serpeggiare sottotraccia.



I rumors



E nei corridoi di Palazzo aveva iniziato a circolare la voce di una serie di defezioni tra i leghisti. Poi tutto era stato messo in stand by per non complicare ulteriormente la già delicata posizione della Lega - che attraversa una vistosa crisi di consensi - prima delle tornate elettorali di giugno. Pax armata finita ieri. L’esclusione di Marinangeli - imputata a Lucentini - dalla cena di Porto San Giorgio ha fatto deflagrare la bomba ad una manciata di giorni dal voto. Ieri il braccio destro di Matteo Salvini Andrea Crippa ha chiamato Marinangeli, Bilò ed Elezi per provare a ricucire lo strappo, ricevendo però in risposta un due di picche.



L’esito



Adesso in assemblea legislativa la maggioranza relativa ce l’ha FdI con 8 consiglieri votanti (compreso Acquaroli), mentre la Lega scende da 9 a 6. Una debacle totale che fa traballare la posizione della segretaria Latini: in molti la danno già con la testa sul ceppo e l’esecuzione sarebbe fissata dopo le Europee.