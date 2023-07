Lavori sull svincolo autostradale di Civitanova e sui sovrappassi della Salaria: disagi per il traffico. Ecco orari e giorni di chiusura

CIVITANOVA - Nell’ambito del programma di manutenzione della strada statale 77 “Della Val di Chienti”, da lunedì 10 luglio saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione sulle rampe dello svincolo “Autostrada/Civitanova Ovest”. Per consentire lo svolgimento dei lavori, lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Le deviazioni saranno indicate sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 14 luglio.

Lavori anche sui sovrappassi della Salaria

Da lunedì 10 luglio saranno eseguite le ultime lavorazioni necessarie al completamento degli interventi di risanamento dei sovrappassi sulla SS4 “Salaria” ad Ascoli Piceno, avviati da Anas nell’ambito del piano di manutenzione programmata della rete stradale in gestione. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di Ascoli Ovest/Rosara e Ascoli Est/Folignano, dal km 176 della SS4 “Salaria” al km 3 del raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli.

La chiusura sarà effettuata esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo, da lunedì 10 a giovedì 13 luglio. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale (circonvallazione di Ascoli Piceno) con indicazioni sul posto.