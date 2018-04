La Germania è più vicina Dall'aeroporto delle Marche nuovi voli con Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Oggi il tanto atteso giorno di avvio del terzo volo giornaliero Lufthansa per Monaco di Baviera da Ancona già annunciato a febbraio dalla compagnia aerea tedesca. La terza rotazione opererà per un primo periodo dal 16 aprile fino al 2 maggio nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e domenica.Dopo il primo periodo di avvio, a partire dal 3 Maggio per tutta la stagione estiva, la terza rotazione opererà tutti i giorni della settimana. L’arrivo del volo da Monaco su Ancona è previsto per le ore 9.20 locali, con ripartenza dello stesso aeromobile alle ore 9.55 locali per Monaco. Questa terza rotazione si va ad aggiungere ai due collegamenti Lufthansa già da tempo operativi sullo scalo di Ancona e che hanno riscosso molto successo finora, rappresentando indubbiamente un valore aggiunto sia per il traffico business che turistico del territorio.L’amministratore unico di Aerdorica (società di gestione dell’aeroporto delle Marche), Federica Massei, in merito all’avvio del terzo volo per Monaco afferma soddisfatta che “il rafforzamento dei collegamenti Lufthansa su Ancona offrirà la possibilità alle aziende di sviluppare ulteriormente il proprio business e nello stesso tempo consentirà lo sviluppo del traffico incoming permettendo a migliaia di turisti tedeschi di scoprire tutto ciò che la nostra bellissima regione può offrire”. “L’introduzione di questa nuova frequenza per Monaco da un lato consolida il nostro posizionamento in Italia e dall’altro testimonia la strategicità dell’hub di Monaco - unico aeroporto europeo che, come noi, può vantare le 5 stelle - dove siamo presenti con 5 nuovi Airbus A380 che offrono collegamenti giornalieri con Los Angeles, Hong Kong e Pechino per tutto l’orario estivo, e con Miami, Shanghai e San Francisco durante il prossimo inverno”, afferma Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group.Per prenotare i voli per Monaco da Ancona, è sufficiente collegarsi al sito web della compagnia aerea www.lufthansa.com/it o recarsi nelle proprie agenzie di viaggio di fiducia.