“Marcheducate” al via dal Gruppo Fileni e da una visita nell’allevamento bio di Montecappone, oggi vip e campioni a Jesi

JESI - Educazione stradale, mobilità sostenibile, stili di vita sani: in una parola, “Marcheducate”, la formula con cui la sostenibilità diventa la chiave del futuro. La kermesse - presentata ieri dall’hub dell’innovazione di Fileni bio a Montecappone - prenderà il via oggi dalle ore 9 al PalaTriccoli.



Pensata da Motomorphosis (il progetto nazionale che si impegna a divulgare il tema dell’educazione, sicurezza e mobilità stradale grazie al sostegno di partner istituzionali come la Regione Lombardia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Confindustria, Ancma) porterà sul palco grandi testimonial dello sport e dello spettacolo, dal ct della Nazionale Roberto Mancini alla campionessa Valentina Vezzali. Poi il baby campione del motociclismo Valentino Sponga, il pilota di Moto Gp Michele Pirro (collaudatore ufficiale Ducati, 8 volte campione italiano) e il pluricampione mondiale Valentino Rossi. A condurre questo viaggio educativo e artistico all’insegna dell’epigenetica, Susanna Messaggio e Andrea e Michele di Radio Deejay.

«Epigenetica ovvero sana alimentazione e qui nelle Marche si mangia benissimo, poi sport, movimento, educazione stradale, mobilità elettrica - dice entusiasta e frizzante Susanna Messaggio - l’evento è realizzato in collaborazione con le Istituzioni e le aziende di eccellenza del Made in Italy come il gruppo Fileni e Free2Move & Solutions per la condivisione di valori come etica e rispetto nei confronti di ciò che ci circonda: siano persone o ambiente. Tanti ingredienti per far conoscere le Marche come una regione illuminata».



La due giorni di “Marcheducate” è partita dal Gruppo Fileni e da una visita nell’allevamento bio di Montecappone per far conoscere questa realtà di eccellenza leader in Italia per le proteine biologiche, esempio di sostenibilità ambientale e sociale, il benessere e la qualità di vita.



«La sostenibilità, intesa come rigenerative, carbon neutral e biologico, è fondamentale per la nostra azienda – spiega Roberta Fileni, vice presidente del Gruppo assieme al fratello Massimo – stiamo investendo negli allevamenti biologici, il futuro va in quella direzione e nell’adozione di buone pratiche ecosostenibili».

