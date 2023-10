Inside Marche Live ai Travel Experience (TTG) di Rimini. Scaramucci: «Si amplia l'offerta di tour e itinerari». Si presenta la piattaforma digitale

Al TTG (Travel Experience) di Rimini il 12 ottobre la 5a edizione dell’evento promozionale di Gala per promuovere le Marche. Cresce ancora l'Associazione Inside Marche Live: 30 soci diffusi tra gli operatori incoming in tutta la Regione Marche e la prima piattaforma digitale che avrà oltre 1000 prodotti.

Cresce l'offerta

Inside Marche Live cresce ancora con nuovi progetti: si amplia l'offerta di tour ed itinerari volti alla valorizzazione della regione, e si rafforza la compagine associativa in vista degli appuntamenti della stagione 2024.

Proseguono nel frattempo le attività promozionali dei tour operator incoming delle Marche: sono tanti gli eventi di promo commercializzazione e le fiere a cui parteciperanno in questo autunno e nel 2024 a partire dal tradizionale appuntamento con il TTG di Rimini, una delle principali fiere del settore per favorire l'incontro tra offerta turistica regionale e mercati nazionale ed internazionali, quest'anno alla 60esima edizione dall’ 11 al 13 ottobre.

Londra

A seguire il WTM (World Travel Market) di Londra, la fiera Art Cities exchange di Roma, la fiera TT a Varsavia e nei primi di gennaio il Vakantiebeurs di Utrecht in Olanda.

Quella di Rimini sarà un'occasione per presentare le nuove proposte ed i pacchetti degli operatori dell'incoming delle Marche ed anche il nuovo progetto MarcheConnect, la prima piattaforma digitale collaborativa dei tour operator marchigiani,

L'appuntamento riminese

Nell'appuntamento di Rimini gli operatori, con il Patrocinio della Regione Marche, dell'Agenzia del turismo e dell'internazionalizzazione delle Marche e della Camera di Commercio delle Marche e con il supporto di partner pubblici e privati (tra cui BCC FANO, Comunicativi, Assoviaggi Confesercenti, le cantine Di Sante, Buscareto, Guerrieri, il Comune di Pesaro capitale della cultura 2024, Comune di Fano, Comune di Urbino, Comune di Acqualagna, Comune di Pergola, Comune di Senigallia) hanno promosso la 5a edizione dell'evento "Fuori TTG" per la promozione delle Marche, nella serata del 12 ottobre nella splendida location dell'Hotel Ambasciatori, al quale parteciperanno giornalisti della stampa di settore, tour operator italiani ed esteri, ospiti istituzionali e dove è previsto un focus speciale su Marche Connect (il tartufo è gentilmente concesso da Acqualagna Tartufi).

Si terrà la presentazione degli operatori incoming, ovvero Marche Connect, piattaforma scelta dalla Regione Marche, che ha inserito il portale come progetto pilota di piattaforme digitali per implementare la digitalizzazione degli operatori del turismo.

Il progetto prevede che la piattaforma arrivi ad oltre 1000 prodotti dedicati alle Marche: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente disponibili sia per gli operatori che per il cliente finale (quindi sia b2b che b2c) e sarà collegata con il sistema digitale regionale e di conseguenza con il tourism digital hub di italia.it attraverso il nuovo sistema dell'interoperabilità.

Scaramucci: «Stimoliamo la domanda internazionale, la più debole per moi»

«E' una grande opportunità per tutti noi – segnala Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, referente del progetto – perché stimoliamo la domanda internazionale, notoriamente quella su cui le Marche sono più deboli (su 100 turisti, solo 20 vengono dai paesi esteri e i restanti sono italiani) e ci agganciamo ad un marketplace di oltre 80mila agenzie e tour operator in USA, Canada, Brasile, UK, Australia e molti altri paesi, grazie alla partnership con Chameleon Global, società americana leader nel mondo del turismi.

Una nuova grande progettualità per la nostra regione che dobbiamo cogliere al volo che rientra nella strategia di promozione e comunicazione della piattaforma nei mercati che ci interessano, come individuati con la regione e l'Agenzia del turismo e dell'internazionalizzazione."

Nelle prossime settimane gli operatori saranno presenti ai vari appuntamenti dedicati, fiere e workshop, dove l'Associazione proseguirà il lavoro di collaborazione con le istituzioni e di promozione del territorio, per far conoscere ancora di più la regione Marche in Europa e nel mondo.