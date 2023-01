Inps Marche, Emanuela Zambataro nuova direttrice generale. Succede ad Antonello Crudo

ANCONA- Cambio al vertice alla Direzione Regionale Inps delle Marche. Dopo un periodo di attività istituzionale di Antonello Crudo, arriva alla guida dell'Istituto in Regione Emanuela Zambataro, in servizio da oggi 2 gennaio. Riminese, laureata in Giurisprudenza, con una specializzazione post Universitaria in Relazioni industriali e del lavoro, la Zambataro lavora all'Inps dal 1990. Approda alla conduzione delle Marche dopo aver ricoperto diversi incarichi i in Lombardia come dirigente Pensioni ed Ammortizzatori Sociali e direttrice di Como, in Emilia Romagna come direttrice delle sedi di Forlì e Bologna e nell'ultimo triennio come direttrice regionale del Piemonte.

Le dichiarazioni della Zambataro

Queste le prime parole della Zambataro nella sua nuova carica: «Mi auguro di poter mettere a frutto l'esperienza maturata, promuovendo un ascolto attivo e propositivo del territorio, che è mia intenzione conoscere approfonditamente. È mia ferma intenzione mantenere il presidio quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, che tanta rilevanza hanno per la vita delle persone e consolidare i rapporti con i partner istituzionali - Regione, Enti, Pubbliche amministrazioni, Associazioni di categoria, datoriali e sindacali - con l'obiettivo di dare un contributo fattivo e propositivo alla rete dei soggetti che operano per lo sviluppo economico e sociale del territorio».