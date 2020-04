Emergenza Coronavirus: oggi cinque decessi, è il dato più basso delle ultime settimane/ I dati delle regioni in tempo reale

I DATI DELLE REGIONI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Altri cinque decessi nell'emergenzaanche se questo è il dato più basso da quando è iniziata la maledetta epidemia. Il totale sale quindi a 879 persone decedute: 4 uomini oggio per un totale di 541 decessi e una donna (totale 338). Inalterate le indicazioni relative all'età media delle vittime (80,1 anni) e la percentuale delle vittime con patologie pregresse (94,4%) anche se oggi tra le vittime c'è un uomo di 84 anni di Pesaro morto all'ospedale di Torrette che non ne aveva.LEGGI ANCHE:La Provincia di Pesaro e Urbino resta quella con più vittime, 475 (+4 rispetto a ieri), davanti ad Ancona con 187 (oggi nessuna vittima), Macerata con 134 (+1), Fermo con 63 e Ascoli con 12 dove oggi non si sono registrati morti. Sono otto invece le vittime provenienti da fuori regione.OGGI 30 POSITIVI NELLE MARCHESono stati 30 i tamponi positivi registrati nella giornata di oggi nelle Marche. E' la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagiati con 2.411 (+10), seguita da Ancona con 1.789 (+4), seguono Macerata con 985 (+14), Fermo con 416 (+4), Ascoli con 276 (+1). Sono 181 (altri due casi oggi) invece i casi positivi provenienti da fuori regione.