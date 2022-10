Incidente in galleria, feriti e lunghe code: non c'è pace per l'autostrada A14

CUPRA MARITTIMA - L'estate è finita, ma non si può dire altrettanto per i guai del tratto "maledetto" dell'autostrada A14, quello nel sud delle Marche, vero e proprio imbuto che strozza la viabilità del centro Italia. Questa mattina è stato un incidente a provocare gravi riperucissioni sul traffico.

Lo schianto è avvenuto nella galleria di pressi di Cupra Marittima ed ha coinvolto diversi mezzi: sei persone sono state portate, per fortuna in condizioni non preoccupanti, all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code lunghe km in ambo le direzioni. Al momento sono segnalati 3 km di coda in direzione nord tra San Benedetto e Pedaso ed un km in direzione sud tra Pedaso e Grottammare.