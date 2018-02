Incentivi da 30mila euro per creare nuove imprese: Marche stanziano 6 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Creazione di nuove imprese: la Regione Marche lancia un bando per distribuire 6 milioni, del Por Marche Fse, in incentivi per potenziali 200 neonate attività che potranno ricevere fino a 30mila euro ciascuna.Saranno finanziate le nuove imprese, gli studi professionali, singoli e/o associati e/o dei liberi professionisti , con sede legale e/o sede operativa nel territorio marchigiano che si costituiscono dopo la pubblicazione dell’avviso sul Burme successivamente alla presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente. I progetti d’impresa sono ripartiti sul territorio regionale in quote e risorse finanziarie disponibili che si riferiscono alle cinque aree territoriali (provinciali), calcolate in base alla percentuale delle persone in cerca di occupazione secondo la media annuale dei dati Istat 2016. Possono essere ammessi a finanziamento progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore a 10.000 euro. I soggetti che presentano domanda di contributo devono avere un’età minima di 18 anni, essere residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nelle Marche, essere soggetti iscritti come disoccupati, ai sensi del D.lgs 150/2015, presso i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (Ciof). Info: http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/39870/Avviso-pubblico-per-la-concessione-di-incentivi-per-il-sostegno-alla-CREAZIONE-DI-IMPRESA