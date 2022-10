ANCONA «Il saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese marchigiane nel terzo trimestre 2022 è ancora positivo anche se per sole 120 unità. È l’incremento più basso dal 2017». È la sintesi dei dati della rilevazione Movimprese offerta dal presidente di Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. Nel dettaglio, da luglio a settembre di quest’anno sono nate 1.389 nuove imprese (-12.4% rispetto all’analogo periodo del 2021), mentre le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) sono state 1.269 (+11,9% rispetto l’anno scorso). Percentuali che offrono un trend non trascurabile. Ciò vuol dire che il tasso di crescita nelle Marche è stato di +0,07% (Italia +0,22%), che risulta essere il più modesto a livello nazionale dietro Molise e Sicilia che registrano un decremento del numero delle imprese. A livello provinciale il saldo di Pesaro-Urbino è +59 imprese (+0,15%), Macerata (+54 aziende; +0,15%) e Ascoli Piceno (+46 iscrizioni +0,19%). Sono in negativo Fermo, che ha perso 26 imprese (-0,13%) e Ancona -13 imprese (-0,03%).



I settori