ANCONA Trenta milioni di euro è il tesoretto del Decreto Appennini che il Ministero del Turismo mette a disposizione delle imprese che operano nei comprensori sciistici della dorsale Appenninica. L’obiettivo è duplice; compensare la stagione invernale compromessa dall’assenza di neve dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 andando incontro a chi ha subito una riduzione dei ricavi almeno al 30% rispetto a quelli realizzati nello stesso periodo tra il 2021 e il 2022. Poi, stimolare la realizzazione di investimenti diretti che vadano ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

I beneficiari

I beneficiari sono i gestori di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, quelli dei stabilimenti termali, le imprese che operano nel turistico-ricettive, nella ristorazione od ancora danno corsi sportivi e ricreativi, insomma le scuole di sci. Tassativo avere i codici Ateco definiti nel decreto e pure essere operativi nei resort sciistici identificati dalle Regioni. Nelle Marche, significa avere sede nei 34 comuni che orbitano intorno ai comprensori di Monte Carpegna; Monte Nerone; Monte Catria; Monti Sibillini; Forca Canapina e Monte Piselli. Ossia essere nei 10 Comuni sedi di impianti come Montecopiolo e Carpegna, Piobbico, Frontone, Sarnano, Bolognola, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto e Monte Pisello; nei 12 Comuni entro 15 km o lungo percorsi di collegamento come Frontino, Pietrarubbia, Apecchio, Cantiano, Serra Sant’Abbondio, Amandola, Fiastra, Pievetorina, Visso, Acquasanta Terme, Folignano, Montegallo; od ancora nei 12 Comuni con bassa incidenza dell’economia sciistica come Montecerignone, Macerata Feltria, Acqualagna, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Cagli, Pergola, Gualdo, San Ginesio, Montefortino, Montemonaco e Ascoli Piceno. Un decreto, comunque, che non ha molti fondi considerando tutta la dorsale appenninica dell’Italia ma ha il merito di declinare la neve attraverso tanti settori incluso quello “termale”.

Destagionalizzare

Uno dei driver strategici anche per la destagionalizzazione della Ministra Daniela Santanché. «Un comparto - entra nel merito Marco Nacciarriti, il presidente delle “Terme di Sarnano” - che ha davvero necessità di rinnovarsi, di proporsi con le nuove dinamicità richieste dai turisti, e di adeguare le proprie strutture agli standard internazionali».

Progetti cantierabili

Spiega che il suo gruppo ha già pronti e cantierabili dei progetti strutturati per rinnovare la spa di Sarnano, il centro benessere, il residence, installare una copertura sulla piscina d’acqua termale esterna, collegare tramite un tunnel la struttura interna a una nuova piscina termale riscaldata esterna nel bosco. Investimenti che, tuttavia, vanno ben oltre il relax e il benessere in montagna dove rigenerarsi con i colori e la bellezza dei paesaggi e sottoporsi a cure inalatorie, ad aerosol, alle nebulizzazioni, ad una fisioterapia in acqua e fuori. «La crescita del turismo termale - incalza - passa oggi dal turismo della salute e la struttura deve offrire il meglio in termini di prevenzione, benessere e riabilitazione. Il che necessita dare un taglio prettamente sanitario ed investire per creare degli ambienti pre-ospedalieri, ambulatori con medici specialisti non solo nell’ambito termale».