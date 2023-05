ANCONA Allarma molti settori dell’economia marchigiana, la proposta di revisione della Commissione Europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Fa sparire le monodose di confetture e marmellate, le bottiglie formato “magnum” e la frutta e le verdure in confezioni inferiori a 1,5 kg. Per l’Ue sono packaging “superflui” ed ignora così il loro peso nell’economia reale e pure il loro ruolo a favore dell’ambiente. Di fatto, sulla proposta di direttiva europea, si è già espressa alla Camera, con un parere contrario la Commissione Ue, sostenuta dall’onorevole marchigiano Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura. «Perché - spiega il deputato - non si rispettano proporzionalità e sussidiarietà. Non c’è, infatti, alcuna necessità di questo intervento legislativo. Tra l’altro l’Italia, che è sempre al primo posto per il riciclo registrando i tassi più alti dell’Ue, oggi vedrebbe mortificata questa competenza a favore del riuso che invece danneggia la propria economia, pensiamo al vino e alle bottiglie. La Lega sarà in prima linea per bloccare questa follia».



Carloni incalza: «La direttiva Ue sugli imballaggi va a danneggiare fortemente il comparto italiano della frutta e della verdura e gravemente quello del vino. Standardizzando le bottiglie eliminando il formato “magnum”, maggiormente esportato, si penalizzerebbe il Made in Italy. Inoltre, dimentica che le confezioni servono a proteggere il prodotto durante il trasporto e riducono gli sprechi».



L’ortofrutta



Riflessione condivisa da Nicola Ambruosi dell’azienda Ambruosi e Viscardi di Porto Sant’Elpidio che coltiva orticoli da oltre trent’anni nel fermano e nel maceratese, vessillo della IV gamma in Italia Centrale e non solo. «Quella nozione di “superfluo” è ingiusta e tendenziosa» la definisce Nicola. Ricorda che quando ha proposto in filiera chiusa orticoli freschi lavati, imbustati in vari format si sono impennate le vendite. Nel 2022, Ambruosi & Viscardi ha realizzato un giro d’affari di 30,5 milioni di euro. «Di cui il 20% all’estero, il che dimostra - insiste - che questa misura sarebbe un attacco iniquo alle esportazioni e ignora che sono prodotti che fanno parte della routine quotidiana. Ma mentre è palese al consumatore che risparmia tempo, acqua ed energia, si continua ad ignorare il risvolto positivo per la collettività».



Risparmio d’acqua



Ossia, un uso complessivo da parte dell’azienda di acqua molto minore di quella che ognuno utilizzerebbe per lavare i suoi ortaggi; il recupero dell’energia dagli scarti; od ancora la riduzione del volume dell’umido, rifiuto costoso da smaltire per le amministrazioni. Una proposta criticata anche da Cristiano Pergolesi della Cristianpack di Osimo. «La spinta del mercato verso soluzioni di imballaggio ecologiche e le modifiche normative hanno da sempre fatto parte delle nostre scelte aziendali. Da oltre quarant’anni siamo alla ricerca di materiali, processi, metodi e servizi innovativi ma siamo anche molto attenti a tutto il processo di riciclo e recupero, tra i principali obiettivi per evitare sprechi. La plastica è uno dei materiali che si ricicla all’infinito».



Con gli scarti realizzano sacchi industriali e per la nettezza urbana. «Puntiamo sulla ricerca e sviluppo perché - incalza - sappiamo che gli imballi in plastica sono, in assoluto, il migliore materiale per confezionare gli alimenti, food contact, garantendo la sicurezza del contenuto mentre altri materiali, magari prodotti in paesi dove ci sono meno restrizioni sui metalli pesanti, non lo sono. Infine, conclude, è anche una questione di costi: trasporti e volumi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori e sull’ambiente».